Česká vláda loni podepsala memorandum o nejdražší vojenské zakázce v historii země, zahrnuje 24 amerických letounů F-35A Lightning II. Její celková hodnota včetně servisu je 150 miliard korun. První letouny mají být hotové v roce 2029, všechny by měly do ČR dorazit do roku 2035. „Nemohu říci dneska, do jakého programu přímo naskakujeme, ale mohu vám říci, že v brzké době budeme součástí klubu průmyslové spolupráce,“ uvedl Sotona.

„Pokud by někdo v roce 2010 dopředu dedukoval, že bude třeba někdy v budoucnu požadovat naše armáda letouny tohoto typu, mohla ta průmyslová spolupráce na pětatřicítkách být mnohem větší,“ uvedla Černochová. Dodala, že přesto, že se nepodařilo být u projektu zcela od začátku, ministerstvo obrany už nyní udělalo a ještě udělá maximum možného, aby i tak český průmysl zapojený byl. „Vnímáme všichni souvislosti v prostředí našeho regionu, že situace bezpečnostní je jaká je a lepší asi nebude, a je velmi důležité, abychom do jisté míry byli schopni nějaké soběstačnosti,“ doplnila Černochová.

Reagovala také na vyjádření europoslankyně hnutí ANO Kláry Dostálové, která v neděli řekla, že je potřeba otevřít smlouvy se Severoatlantickou aliancí (NATO) a podívat se na závazky, které jednotlivé země skutečně mají. ČR nemá podle Dostálové pořizovat letectvo. Černochová upozornila, že na podobě současných závazků se podílel už bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a na červnovém summitu NATO v Haagu se budou schvalovat aktualizované potřeby. „Požadavky budou na členské státy mnohem větší,“ vysvětlila ministryně.

K výcviku budoucích českých pilotů amerických letounů páté generace F-35 poslouží letouny L-39 Skyfox. Státní podnik LOM Praha uzavřel smlouvu na výrobu čtyř strojů, dva už jsou vyrobené a k výcviku začnou naplno sloužit letos.

Aero má nyní 1700 zaměstnanců. Letos mimo jiné zdvojnásobí oproti loňsku výrobu sad pro transportní letouny Embraer C-390, u nichž se podílí třeba na výrobě zadní části trupu, dveří či nákladové rampy. Počet sad ročně stoupne ze čtyř na osm. Ministerstvo obrany loni podepsalo smlouvu na pořízení dvou těchto strojů, první z nich by podle Černochové měl do tuzemska přiletěl letos na podzim, druhý pak počátkem roku 2028.