Akademik Lomonosov doplul na místo určení | E15.cz

Elektrárna vyplula na svoji cestu arktickými vodami dlouhou téměř 5000 kilometrů 23. srpna. Rosatom má za cíl uvést elektrárnu do provozu do konce letošního roku. Má nahradit uhelnou elektrárnu a stárnoucí jadernou elektrárnu, které na Čukotce dodávají elektřinu více než 50 tisíc lidí.

Rosatom dlouho plánoval námořní elektrárny, které by se díky tomu, že jsou mobilní a mají malou kapacitu, nejlépe hodily do odlehlých oblastí. Firma také tvrdí, že tak může pomoci životnímu prostředí, protože elektrárna sníží emise skleníkových plynů způsobujících globální oteplování. Malé elektrárny jsou vytvořené tak, aby byly schopné dodávat elektřinu do těžce dostupných oblastí Ruska. Mohou fungovat bez přestávky a potřeby doplnit palivo tři až pět let.

Ochránci životního prostředí, včetně Greenpeace, se však obávají o bezpečnost elektrárny, napsala agentura Reuters

Plovoucí elektrárna je vybavena dvěma tlakovodními reaktory, schopnými vyrábět až 70 MW elektřiny, což by postačovalo až pro stotisícové město. Konstrukce připomíná obrovské atomové ledoborce, které se desítky let plaví na sever od Ruska s jaderným pohonem. Plavidlo je 144 dlouhé a 30 metrů široké.

