Američané se pokusí zbavit závislosti na vzácných kovech z Číny | E15.cz

Snížit závislost na dodávkách nezbytných surovin je pro světové velmoci v době obchodní války stále lákavější představa. Týká se to i vzácných kovů a materiálů používaných v průmyslové výrobě. Americké firmy proto plánují, že je začnou těžit v Texasu, informoval server fortune.com .

Výroba smartphonů, komponentů do elektromobilů, použití v armádním průmyslu či v obnovitelné energetice. Tato a další využítí mají takzvané „technologické kovy“ které se podle všeho nalézají v texaských horách. Pro Spojené státy je to zpráva o to lepší, neboť v současné chvíli ovládá 85 procent celosvětové nabídky a vývozu těchto kovů Čína.

„Oblast Round Top má potenciál změnit hru ve prospěch Spojených států,“ uvedl generální ředitel těžební společnosti USA Rare Earth Pini Althaus. Doplnil, že předpokládaný začátek těžby je naplánován do třiceti měsíců.

Po nálezu v Texasu se však nyní chystají dvě těžební společnosti spojit své síly, aby zajistily Spojeným státům dostatek surovin z vlastního území. Jde o společnosti Texas Mineral Resources a již zmíněná USA Rare Earth. Za svůj cíl si tento budoucí společný podnik stanovil být hlavním dodavatelem těchto strategických surovin, především pak pro ministerstvo obrany Spojených států.

„Naleziště Round Top může dodat suroviny nejen pro americkou armádu, ale i pro výrobce elektrických vozidel nebo obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl přednosti naleziště generální ředitel společnosti USA Rare Earth Pini Althaus. Podle dalšího manažera firmy Dana McGroartyho je v dole dostatek surovin pro těžbu na dalších sto let.

Zájem Spojených států o tuto těžební oblast je velký i z důvodu přetrvávající obchodní války s Čínou. Obavy vyvolalo například srpnové vyjádření asijské země, ohledně zavedení vyšších cel na vývoz vzácných kovů do Ameriky. A zatímco Čína dokáže poptávku po těchto surovinách uspokojit z vlastních zdrojů, Spojené státy i podle svého vyjádření nikoliv. Nyní, s nálezem texaských nalezišť, by se situace pro Ameriku mohla zlepšit.

Zpráva vlády USA z května 2018 uvádí, že americká závislost na zahraničních dovozech těchto minerálů, jako jsou vzácné zeminy a kovy, vytváří „strategickou zranitelnost jak pro její hospodářství, tak pro armádu“.

Podívejte se, kde se nalézá nerostné bohatství Spojených států: