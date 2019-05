ČEZ možná vyplatí extra dividendu | E15.cz

Zhruba patnáct korun na akcii by podle ekonomů činila mimořádná dividenda energetického ČEZ, pokud by firma akcionářům vyplatila celou sumu získanou prodejem svého bulharského byznysu. K tomu by přes problematický průběh mohlo dojít podle odhadů v horizontu několika měsíců. Možnost výplaty mimořádné dividendy z prodeje zahraničních aktiv připouští sám ČEZ. Český stát by si v takovém případě přišel na necelých 3,5 miliardy korun dividend navíc.