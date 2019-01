Američané investují miliardy do výroby plechů na Slovensku | E15.cz

Slovenský závod americké ocelářské společnosti U.S. Steel investuje 130 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) do rozšíření výroby plechů. Novinářům to po schůzce se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim řekl šéf slovenské divize oceláren James Bruno. Košický závod U.S. Steel se na Slovensku řadí k největším zaměstnavatelům.