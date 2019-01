Accolade chce v Otovicích u Karlových Varů vybudovat výrobní areál pro hi-tech firmy | E15.cz

Skupina Accolade chce v Otovicích u Karlových Varů za stovky milionů korun vybudovat výrobní areál pro hi-tech firmy. V moderním areálu by mělo vzniknout až 350 pracovních míst. Areál o rozloze 18 493 metrů čtverečních chce mít developerská společnost hotový na přelomu let 2020 a 2021. Za skupinu Accolade to řekl Jakub Splavec.