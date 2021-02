Apple car na spadnutí. Gigant je před podpisem klíčové smlouvy | E15.cz

Přestože elektromobil vývojáři Applu připravují už několik let, konkrétní informace vyplouvají na povrch až nyní. Sériová výroba má v americké továrně skupiny Hyundai začít v roce 2024.

Zdroje blízké CNBC ale upozorňují, že skutečným partnerem Applu nakonec vůbec nemusí být zmíněné automobilky. „Pochybuji, že Hyundai je jedinou firmou, se kterou Apple může podepsat kontrakt. Mohou probíhat jednání i s dalšími,“ uvedl pro CNBC zdroj, který je obeznámen se strategií Applu.

Oficiálně se obě strany nechtějí ke spekulacím vyjadřovat. Hyundai na začátku ledna exkluzivní jednání s Applem potvrdila, neupřesnila však, čeho se týkala.

U obou společností by ale dohoda dávala smysl. Pro Apple by to znamenalo kýžený vstup na automobilový trh, jenž dosahuje mnohem větší velikosti než trh smartphonů. „Výrobci chytrých mobilů ročně prodají telefony za zhruba 500 miliard dolarů, přičemž Apple má třetinu tohoto trhu. Trh automobilů však dosahuje deseti bilionů dolarů, takže ke stejným příjmům by Applu stačila jen dvě procenta trhu,“ vysvětluje motivaci americké technologické firmy analytička Morgan Stanley Katie Hubertyová.

Prohlédněte si fotogalerii:









19 fotografií

Zdroje blízké Applu dál dodávají, že technologický gigant bude chtít postavit továrnu na Apple iCar v Severní Americe, aby mohl kontrolovat nasazování softwaru i hardwaru u každého jednotlivého vozu. To jinými slovy podle CNBC naznačuje, že se bude jednat skutečně o Apple auto, a nikoliv o vozidlo Hyundai s využitím technologie Applu.

U konsorcia Hyundai-Kia vede jednání šéf korejské automobilky Euisun Chung, který věří že spolupráce skupině pomůže akcelerovat vývoj v oblasti elektromobility a autonomní dopravy.