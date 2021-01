Hyundai bude vyrábět elektromobily s Applem | E15.cz

Merkelová chce spolupracovat s Ruskem

Německá kancléřka Angela Merkelová je prý otevřená variantě, že by se ruská vakcína proti nemoci COVID-19 Sputnik V. mohla vyrábět v Evropě. S odvoláním na mluvčí Merkelové to tvrdí server CNBC. Kancléřka tento týden hovořila po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možné spolupráci Ruska a Evropské unie v boji s pandemií. EU je v současné době kritizována za pomalý postup v očkování svých občanů. V počtu naočkovaných lidí výrazně zaostává za USA, Čínou či Izraelem. Například Nizozemsko začalo s vakcinací teprve ve středu.

Washington řeší následky tragédie

Spojené státy se stále vyrovnávají s následky útoku příznivců prezidenta Donalda Trumpa na sídlo amerického Kongresu, k němuž došlo ve středu. Incident má již pátou oběť. Svým zraněním v noci na dnešek podlehl policista Brian Sicknick, který se pokoušel Kapitol chránit. V reakci na tragické události již podaly demisi dvě členky Trumpovy vlády. Po americké ministryni dopravy Elaine Chaové rezignovala také ministryně školství Betsy DeVosová, která dlouho patřila k Trumpovým výrazným podporovatelům. Viceprezident Mike Pence nicméně podle amerických médií nehodlá využít 25. dodatku ústavy k předčasnému sesazení nynější hlavy státu.

Na burzách vládl optimismus

Investory v USA středeční události ve Washingtonu nijak nerozhodily a zjevně vyhlížejí světlejší zítřky. Uklidnění mohlo přinést i prohlášení prezidenta Trumpa, že 20. ledna poklidně předá svůj úřad Joe Bidenovi. Akciové burzy uzavřely čtvrteční obchodování na nových rekordech. Index Dow Jones zpevnil o 0,69 procenta. Širší S&P 500 přidal 1,48 procenta a Nasdaq Composite se zvedl dokonce o 2,56 procenta. V plusu včera skončily také všechny nejsledovanější ukazatele v západní Evropě. Nejvíce rostl francouzský CAC 40, který se zlepšil o 0,7 procenta.

Akcie Hyundaie vyletěly o 20 procent

Jihokorejská automobilka Hyundai ve čtvrtek překvapila zprávou, že plánuje spolupracovat s americkým technologickým gigantem Apple na vývoji elektromobilů. Jednání jsou zatím ve velmi rané fázi a hotový produkt by mohl přijít na trh až kolem roku 2027. Ačkoli společnost neuvedla mnoho dalších podrobností, akcie Hyundaie včera v reakci na tyto informace raketově vzrostly téměř o dvacet procent. Aktuálně se obchodují za 246 tisíc jihokorejských wonů, tedy asi 4824 korun.

