Výsledky Facebooku, Tesly ani Applu sice neoslnily, o zklamání se ale mluvit nedá | E15.cz

Americké společnosti Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, stoupl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk o 52,7 procenta na 11,22 miliardy dolarů (241,6 miliardy korun). Výnosy překonaly očekávání analytiků díky vyšším výdajům firem za reklamu v době předvánoční nákupní sezony.

Celkové výnosy, které zahrnují převážně tržby z reklamy, vzrostly o 22 procent na 28,07 miliardy dolarů. Analytici v anketě agentury Refinitiv očekávali zvýšení výnosů na 26,44 miliardy dolarů. Počet aktivních měsíčních uživatelů stoupl o 12 procent na 2,8 miliardy, analytici čekali 2,75 miliardy aktivních uživatelů.

Firma spustila řadu nových produktů pro elektronické obchodování, jako Facebook Pay a Facebook Shops, které umožňují nákupy v aplikacích společnosti, včetně Instagramu a WhatsAppu. Zájem o nákupy na sociálních sítích loni podpořila pandemie nemoci COVID-19, která omezila venkovní rekreační aktivity, napsala agentura Reuters.

Výhled pro letošní rok je však zatím nejistý. Facebook varoval, že jeho výnosy v druhé polovině roku mohou čelit značnému tlaku. Vzhledem k tomu, že loni v druhém pololetí rostly výnosy rychle, bude mít firma letos problém udržet toto tempo. Problémy by také mohl způsobit plán společnosti Apple spustit ochranu soukromí uživatelů, která by mohla omezit schopnost Facebooku cílit reklamu, upozornila agentura AP.

Apple pokořil stamilardovou hranici

Společnost Apple v prvním čtvrtletí svého finančního roku utržila 111,44 miliardy dolarů, což je o téměř o 8 milionů dolarů více, než tvrdili analytici v anketě agentury Refinitiv. Poprvé v historii společnosti zároveň čtvrtletní tržby překročily stomiliardovou hranici, a to i díky prodejům nejnovějšího z řady smartphonů - iPhone 12.

Tržby Applu z prodeje iPhonů byly 65,60 miliardy dolarů, ve srovnání s 55,96 miliardami před rokem. Apple nadále těží také ze silné poptávky po produktech, které umožňují práci i školní výuku na dálku. Tržby z prodeje tabletů iPad se vyšplhaly na 8,44 miliardy z 5,98 miliardy před rokem, zatímco tržby za počítače Mac vzrostly z 7,16 miliardy na 8,68 miliardy.

Celkově Apple vykázal čistý zisk ve výši 28,76 miliardy dolarů, neboli 1,68 dolaru na akcii. Opět je to asi o 20 centů na akcii více, než očekávali analytici.

Tesla těsně minula ambiciózní cíl

Americkému výrobci elektromobilů Tesla stouply meziročně za čtvrté čtvrtletí tržby o 45,5 procenta na 10,74 miliardy dolarů (231,3 miliardy korun). Automobilka v posledním kvartálu dodala rekordních 180 570 vozů, ale těsně minula ambiciózní cíl na celý rok 2020, tedy půl milionu dodaných elektromobilů.

Zisk za poslední kvartál vykázala Tesla nižší, než čekali analytici, což způsobilo po konci obchodování na newyorské burze pokles akcií automobilky.

Co se týče tržeb, výrobce elektromobilů mírně překonal prognózu analytiků, kteří odhadovali, že dosáhnou 10,4 miliardy dolarů. Čistý zisk - bez peněž vyplacených na základě výnosu akcií zakladateli firmy Elonu Muskovi - stoupl o 133 procent na 903 milionů dolarů. Analytici dotazovaní společností Refinitiv v průměru očekávali čistý zisk 1,08 miliardy dolarů.

Akcie Tesly zprvu po ukončení obchodování klesly o téměř šest procent, později část ztrát smazaly. Za celý loňský rok si ale připsaly téměř 700 procent. Tesla se tak stala nejhodnotnější automobilkou na světě, přestože objem její produkce představuje pouhý zlomek ve srovnání s výrobou konkurentů, jako jsou Toyota, Volkswagen a General Motors.

„Ve výhledu několika let čekáme, že dodávky vozů budou každoročně stoupat v průměru o 50 procent. Některý rok to může být více, což podle nás bude i případ roku 2021,“ uvedla Tesla v prohlášení. Letos dodala 499 550 aut a vyrobila jich 509 737. V obou případech je to pro výrobce elektromobilů rekord.

Automobilka nyní buduje závody v texaském Austinu a nedaleko Berlína. Společnost předtím navýšila kapacitu závodu v Šanghaji, což byla první továrna Tesly mimo Spojené státy. Provoz zde zahájila v říjnu 2019. Rekordních loňských dodávek automobilka dosáhla zejména díky prodejům v Číně, tedy na největším automobilovém trhu světa. Hlavní závod Tesly se nachází v americkém městě Fremont ve státě Kalifornie.