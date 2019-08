Toyota a Suzuki se dohodly na kapitálovém propojení | E15.cz

Japonští výrobci automobilů Toyota Motor a Suzuki Motor se dohodli na kapitálovém propojení. Podle televize NHK a listu Nikkei investuje Toyota do menšího konkurenta Suzuki asi 96 miliard jenů (přes 21 miliard korun) a získá v něm zhruba pětiprocentní podíl. Suzuki by měla naopak investovat přibližně 48 miliard jenů do Toyoty.