Automobilky v Česku proinvestovaly miliardy | E15.cz

Mladoboleslavská Škoda Auto, nošovický Hyundai a kolínská Toyota loni v Česku dle zjištění deníku E15 celkem investovaly více než 19,4 miliardy korun. Reagují tak na změny v celém autoprůmyslu. Největší objem investic automobilek v tuzemsku loni směřoval do rozšíření výroby a do elektromobility.

Škoda Auto do rozšíření a vybavení tuzemských závodů v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách investovala 380 milionů eur, tedy asi deset miliard korun. „Mladoboleslavský závod rozšiřujeme pro výrobu nových, čistě elektrických vozů, jako je modelová řada Enyaq iV. Doplňkově také investujeme do budování a rozšiřování naší výroby elektrických komponent,“ uvádí mluvčí podniku Kamila Biddle. Globálně Škoda investovala 850 milionů eur, meziročně asi o třetinu méně.

Začátkem tohoto roku Škoda otevřela v mladoboleslavském závodě také novou centrální pilotní halu za více než půl miliardy. Vozy zde bude plánovat, testovat a chystat na sériovou výrobu. Otevřela i nové centrum technického vývoje pro stavbu prototypů zahrnující robotické stanice nebo virtuální realitu.

Linky a formy

Nošovická Hyundai loni v Česku navýšila investice meziročně téměř desetinásobně na více než 5,4 miliardy korun. Kompletně obměnila výrobní řadu. „Jednalo se především o výdaje spojené s výrobou nových modelů Kona Electric a nový Tucson a facelift modelu i30. Konkrétně tyto investice směřovaly především do úpravy linek a forem pro lisování a výrobu dílů,“ říká mluvčí firmy Petr Michník.

Kona se zde začala vyrábět před rokem jako první sériově vyráběný automobil na elektrický pohon v Česku. Právě tento model vyráběný v Nošovicích loni tvořil polovinu bezemisních aut, které Hyundai prodala v Evropě. Slezský závod jich vyrobil přes 31 tisíc.

Více než čtyřmiliardovou položku tvořily loňské investice v Toyotě, která již téměř dokončila rozšíření závodu o tři nové haly. Dvě jsou už v provozu, třetí se otevře letos v létě. Jsou určené k výrobě malých vozů Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108 a také většího modelu Yaris. „Převážná část hal slouží k logistickým operacím, zejména s ohledem na rozšíření výroby o další vůz,“ podotýká mluvčí firmy Tomáš Paroubek.

Podle odborníka na automobilový průmysl Petra Knapa bude v otázce investic zásadní, kde se budou vyrábět a kompletovat pokročilé baterie, vznikat řídicí systémy do vozů a vyvíjet další softwarový obsah automobilů.

„O řadu z těchto investic se právě hraje. Je třeba reagovat velmi rychle, protože změny v automobilovém průmyslu trvají kvůli produktovým cyklům vždy pár let, ale potom mají velkou setrvačnost,“ upozorňuje Knap. Zatímco řada evropských zemí vnímá tuto příležitost a láká investice, v Česku se tak poslední více než čtyři roky nedělo, domnívá se Knap: „Zatím tu má elektromobilita navíc také velmi malou státní podporu. Snad nám vedle stávajícího zázemí dodavatelských firem alespoň pomůže vhodná geografická poloha vedle Německa,“ dodává.

Mezi významné potenciální investice, které se v současnosti snaží přilákat česká vláda, patří továrna na baterie pro elektromobily, kterou chce postavit koncern Volkswagen. Ve hře jsou ale ještě Polsko a Slovensko. Pokud by německý gigant vybral Česko, celková investice všech zapojených stran by činila asi padesát miliard korun a umožnila vznik řádově dvou tisíc pracovních míst. Deníku E15 to dříve sdělil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO), jenž se účastní vyjednávání i se Škodou Auto a s energetickou společností ČEZ.

Další útraty

Značné investice plánují automobilky i na příští roky. Škoda utratí v Česku i zahraničí dohromady asi 2,5 miliardy eur, z toho 1,4 miliardy půjde na rozšiřování elektromobility, 650 milionů na digitalizaci a 350 milionů do závodů a výrobních zařízení. Hyundai letos v Česku investuje přes sto milionů eur, především do strojního vybavení a výroby dílů. Toyota plány neupřesnila.

Výkon automobilek a celého tuzemského automobilového průmyslu citelně zasáhla koronavirová pandemie. Loni se proto v Česku vyrobilo o devatenáct procent méně motorových vozidel, tedy 1,15 milionu. Segment osobních vozidel zaznamenal nejprudší pokles v novodobé historii a objem produkce se vrátil na úroveň roku 2014.