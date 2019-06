Automobilový trh může klesnout nejvíce od krize, tvrdí analytici | E15.cz

Celosvětový odbyt nových automobilů by se mohl v letošním roce snížit o více než pět procent na 79,5 milionu. To by představovalo nejprudší pokles od globální finanční krize z roku 2008. Vyplývá to z nejnovější analýzy centra pro automobilový výzkum na univerzitě Duisburg-Essen.