Seat zkoušel elektromobily už před třiceti lety. Připomeňte si Toledo s výkonem 20 koní | E15.cz

Španělská automobilka Seat si na začátku devadesátých let dovolila experiment s elektronickým automobilem. Vybrala si pro něj svůj model Toledo.

Stejně jako další značky koncernu Volkswagen se i Seat vydává na cestu elektrifikace své modelové nabídky. Když na chvíli přehlédneme hybridy, přímo ve formě čistého elektromobilu nyní přijel model Mii Electric (sourozenec Škody Citigo iV a Volkswagenu e-up!) a příští rok už do produkce vstoupí i chystaný model na základě konceptu el-Born, postavený na technice Volkswagenu ID.3, který si již můžete rezervovat.

Historie elektromobilů u Seatu však sahá dále do minulosti. Asi jen málokdo si ale vzpomene na projekt elektrického Seatu Toledo z roku 1992. Španělská automobilka byla tehdy oficiálním sponzorem Letních olympijských her v Barceloně, a přestože celou událost doprovázela Toleda oděna olympijskými logy, mezi nimi se ukázal právě i tento zajímavý prototyp.

Seat Toledo Eléctrico Olímpico lze tedy považovat za první elektromobil Seatu. Speciální varianta klasického Toleda byla vyrobena na přání organizátorů her, kteří pro událost běhu s olympijskou pochodní a maratonský běh sportovců chtěli čisté a ekologické podpůrné vozidlo. Jen pár týdnů před začátkem olympijských her se tedy dali inženýři Seatu do práce.

Nakonec přišli s Toledem, které zahodilo své spalovací ústrojí a na jeho místě se zabydlel elektromotor o dnes mrzkém výkonu 15 kW (20 koní). Ostatně o žádného trhače asfaltu se jednat nemělo, načež schopnosti tehdejších elektrických ústrojí ještě zdaleka nebyly na úrovni dnešních elektromobilů.