Autosalon Tokio: Vládnout budou elektromobily | E15.cz

V japonském Tokiu ve čtvrtek pro veřejnost odstartuje 46. ročník automobilové výstavy. Potvrá dvanáct dní a představí se na něm několik desítek průmyslových značek a výrobců aut. Své první elektromobily si do svého portfolia zařadí Lexus a Mazda. Evropské automobilky zastoupí například Mercedes Benz či BMW. Mezi hlavní témata exhibice má patřit elektromobilita a nové technologie.

Specifikum asijských autosalonů spočívá v tom, že o chystaných novinkách není příliš mnoho informací. Rozluštit alespoň trochu tajenku toho, co návštěvníci uvidí letos se jal britský server Autocar.

Novinky v duchu elektromobility

Velká pozornost se logicky upře na domácí společnost a jednoho z největších vystavovatelů - Hondu. Ta by měla na autosalonu představit novou podobu Hondy Jazz (pro některé trhy známá pod jménem Fit), která by měla být vybavena výhradně hybridními pohonnými jednotkami. Hybridní Jazz by se měl začít prodávat začátkem roku 2020.

Zraky fanoušků jistě padnou i na nový Lexus, který by se měl na autosalonu představit. Automobilka, patřící pod koncern Toyota, světu ukáže svůj první elektromobil. Zatím však půjde jen o koncept. Viceprezident společnosti Koji Sato uvedl, že tento koncept by mohl být cestou, jakou se značka v budoucnu vydá.

Novinku chystá i další z japonských gigantů Mazda. Ta hodlá představit své první elektroauto, které chce podle dostupných informací vyrábět sériově. Jeho jméno zatím známo není, ale maskované prototypy, které zachytily objektivy fotoaparátů naznačují, že by mohlo jít co do velikosti o podobné auto, jakým je Mazda CX-30. Server autorevue uvedl, že před pár dny unikla na internet vizualizace modelu i s jeho údajným názvem.

Japonské Mitsubishi chce představit koncept plug-in hybridního SUV, jehož pohonné ústrojí je údajně menší a lehčí než v současném modelu společnosti Outlanderu.

Změn se dočká i model Levorg automobilky Subaru. Ten by měl získat nový vzhled a také technologie pro lepší zážitek z jízdy. Změn a vylepšení by se měl dočkat například asistenční systém pro řidiče EyeSight.

Fanoušci malých japonských sportovních aut mohou začít jásat. Hned dvě automobilky ze země vycházejícího slunce se chystají nové generace svých sportovních automobilů. Konkrétně Subaru a Toyota. První jmenovaný oživí svůj model BRZ. Toyota se chce na trh přijít s novou verzí modelu GT86.

Česká stopa na výstavě

Tokijský veletrh sice po veřejnost začíná až 24. října, avšak pro diplomatická a obchodní jednání je výstava otevřená již před tímto datem. Akci tak navštívil i český premiér Andrej Babiš a jednal se zástupci společnosti Toyota o možné spolupráci s Českou republikou.

Toyota je první společností, která sériově vyrábí model Mirai, poháněný vodíkovými palivovými články. Právě rozvoj vodíkových technologií a budování infrastruktury s tím spojené označil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jako jednu z budoucívh priorit pro Česko.

V tuzemsku Toyota v současné chvíli vyrábí v závodu TPCA v Kolíně model Aygo. V současnosti jde podle slov japonské společnosti o jeden z nejmodernějších automobilových závodů v Evropě.