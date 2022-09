Stavby domácích obnovitelných zdrojů se mají zjednodušit | E15.cz

U staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ), schválila vláda. Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče. Po jednání vlády to oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Obnovitelné zdroje energie do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se díky novele energetického zákona, kterou dnes ministři odsouhlasili, dostaly mezi stavby v takzvaném. volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas, vyplývá z vládních materiálů. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby.

Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost vzroste z deseti na 50 kW. Ministerstvo životního prostředí žádalo, aby byl limit zvýšen na 100 kW. Tuto připomínku ale ministerstvo průmyslu a obchodu nepřijalo.

„Jedná se o první krok směrem k většímu rozvoji energií z obnovitelných zdrojů, které letos na podzim uděláme, další budou následovat velmi brzy,“ uvedl Síkela. Doplnil, že jeho resort eviduje obrovský zájem o dotační program na podporu instalace fotovoltaických elektráren. Původně se podle něj počítalo s alokací čtyř miliard korun, ale vzhledem k velké poptávce ji resort zvýší až na devět miliard korun, řekl.

Díky takto podpořeným projektům by mohl objem elektřiny vyrobené ze solárních elektráren vzrůst až o třetinu, uvedl dále Síkela. Dodal, že by se tak mohlo České republice podařit dohnat ostatní země Evropské unie, za kterými v tomto ohledu zaostává.