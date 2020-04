BMW získalo předkupní právo na pozemky pro chystaný polygon | E15.cz

Automobilka BMW je zase o kousek blíž výstavbě obřího testovacího polygonu autonomních vozidel. Disponuje předkupním právem k pozemkům, kde má vývojové centrum vzniknout. Prodávajícím je společnost Sokolovská uhelná, která bude automobilce zatím pozemky pronajímat, a to až do zprovoznění areálu, jež se plánuje na rok 2022. Deníku E15 to potvrdila společnost BMW, cenu transakce neuvedla.