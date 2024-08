Ortberg, který v minulosti řídil společnost Rockwell Collins, dodavatele vybavení letadel, nastoupí 8. srpna. V leteckém průmyslu se pohybuje 35 let, v Rockwell Collinsu dohlížel například na vývoj dílů pro Boeing 787 nebo Airbus A350 a před 11 lety se postavil do čela firmy a vedl ji až do jejího sloučení se zbrojním obrem Raytheon. Ze společnosti RTX, nástupce obou firem, odešel v roce 2021.

Boeing při výběru nového šéfa, který má za úkol firmu stabilizovat a navrátit jí důvěryhodnost po sérii skandálů, čelil dilematu. Na jedné straně se ozývalo volání po tom, aby se po Calhounovi, který byl profesionální manažer, vedení Boeingu ujal někdo se zkušenostmi se samotnou výrobou letadel, nejlépe někdo přímo někdo zevnitř společnosti, kdo dobře zná její procesy.

V počátku výběru nového šéfa proto byla favoritkou Stephanie Popeová, kterou Boeing na začátku roku jmenoval provozní ředitelkou. V březnu ji ale povýšil do funkce vedení celé divize Boeing Commercial Airplanes a analytici usoudili, že tím její rychlý kariérní postup pro tuto chvíli končí.

Na druhé straně byly silné hlasy, které žádaly, aby Boeing do svého čela postavil člověka, který není se společností nijak spojený a nemůže na něj padnout stín pochybnosti, že měl na její současné krizi nějaký podíl. Výsledná volba zůstala přesně na půl cesty: Ortberg pro Boeing nikdy nepracoval, zároveň ale má dlouholeté zkušenosti z leteckého oboru. Navíc jím vedený Rockwell Collins i jeho nástupnická společnost Collins Aerospace s Boeingem dlouhou spolupracovaly a spolupracují.

Hlavní Ortbergův úkol je vést firmu ke stabilnější budoucnosti. Boeing se ještě nezvládl vzpamatovat z následků dvou leteckých katastrof svých letadel z let 2018 a 2019, za něž mohla společností utajovaná chyba ve vývoji, i skandálu, když na počátku letošního roku zcela novému letounu Boeing 737 MAX9 za letu odpadla část trupu. Následné vyšetřování odhalilo rozsáhlé nedostatky ve výrobě a při kontrole kvality u Boeingu i hlavního dodavatele trupů, Spirit AeroSystems.

V červenci Boeing přistoupil na mimosoudní uznání viny v případu obou leteckých katastrof, při nichž zahynulo 346 lidí, a zavázal se zaplatit pokutu 243,6 milionu dolarů. Firma podle ministerstva spravedlnosti porušila dřívější dohodu z roku 2021, díky níž se Boeing vyhnul stíhání za to, že zatajoval informace o vývoji letounů 737 MAX před Federálním úřadem pro letectví (FAA). Součástí dohody byl i závazek Boeingu zavést opatření pro prevenci a odhalování podvodů uvnitř společnosti.

Boeing v první polovině letošního roku informoval, že dodávky letounů 737 MAX, nejprodávanějšího produktu společnosti, se mohou v letech 2025 a 2026 opozdit až o půl roku. Výroba těchto letadel totiž nyní probíhá pod zvýšeným dohledem úřadů. A stejně jako konkurenční Airbus se i Boeing potýká s problémy v dodavatelském řetězci, které oběma leteckým gigantům komplikují snahy o navýšení tempa výroby.