Byznysmen Tesař chystá v Kolumbii další dvě vodní elektrárny | E15.cz

Tuzemský energetický holding Energo-Pro poodhalil nové byznysové plány pro Kolumbii. Zatímco v únoru potvrdil pouze chystanou elektrárnu o výkonu 20 megawattů, nyní ze čtvrtletní zprávy vyplývá, že do tří let by v zemi mohl stavět další dvě elektrárny. Jejich souhrnný instalovaný výkon má být téměř o řád vyšší než u prvního projektu. Investiční náklady se tak budou počítat v miliardách korun.

Nově představené projekty Sabanas a Cuerquia jsou v rané fázi developmentu a procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ležet budou v severozápadní části země, první s 90 megawatty výkonu na řece Penderisco, a druhá s 68 megawatty na toku Río San Andrés. „Zpravidla trvá proces EIA v Kolumbii dva až tři roky, po jeho dokončení a získání environmentální licence by se mohlo začít stavět,“ odhaduje mluvčí skupiny Energo-Pro Hana Hikelová.

Zatím není jisté, zda se Energo-Pro bude podílet i na samotné výstavbě a provozu elektráren. Až skupina získá environmentální licenci, bude se teprve rozhodovat, jestli elektrárny postaví, připravené projekty zcela prodá, anebo pro výstavbu získá investičního partnera. Jaká varianta je nejpravděpodobnější, Hikelová v tuto chvíli nechce spekulovat.

Stavba by pak trvala u obou elektráren okolo tří až čtyř let. První elektřinu by pak turbíny mohly vyrobit na konci desetiletí. Kolik energie pak budou schopné ročně vygenerovat, je podle Energo-Pro zatím předčasné odhadovat. V této fázi se totiž skupina a její inženýři ještě stále snaží projekty co do efektivity a výrobní kapacity optimalizovat.

Investiční náklady podle Hikelové zatím nejsou stanoveny. Jednoduchým výpočtem lze ale dojít k hrubým odhadům. U dříve představeného projektu s 20 megawatty totiž skupina počítá s náklady 850 milionů korun, souhrnných 158 megawattů tedy zcela jistě vyjde na násobky této sumy. „Určitě ale nelze použít přímá úměra. U větších projektů jsou jednotkové stavební náklady v přepočtu na instalovanou megawattu nižší,“ podotýká Hikelová.

Potenciál kolumbijské hydroenergetiky je podle Hikelové stále značný a zdaleka ne vyčerpaný. „Snahou skupiny nicméně je, abychom měli investice teritoriálně diverzifikované a nebyli závislí na jedné zemi. Na investiční příležitosti se tedy chceme dívat samozřejmě i jinde,“ dodává Hikelová.

V Latinské Americe podnikají i další firmy s českými kořeny. Solární skupina Solek Zdeňka Sobotky staví fotovoltaické elektrárny například v Chile, přičemž plánuje expanzi do Peru a Kolumbie. Skupina Photon Energy Čechorakušana Georga Hotara a Čechoaustralana Michaela Gartnera zas rozvíjí podnikání s čištěním odpadních vod v Peru.

Energo-Pro byznysmena Jaromíra Tesaře vlastní a provozuje 38 vodních elektráren ve čtyřech zemích – kromě Bulharska, Gruzie a Turecka také dvě menší v České republice. Kromě hydroenergetiky se skupina zabývá prodejem elektřiny koncovým zákazníkům, přičemž v Bulharsku a v Gruzii využívá její distribuční sítě dva a půl milionu klientů. Do skupiny patří výrobce turbín a strojů pro vodní energetiku Litostroj Group.

Za první tři čtvrtletí roku se výnosy Energo-Pro vyšplhaly na 1,2 miliardy eur, zhruba 29 miliard korun, a meziročně vzrostly o 79 procent. Hrubý provozní zisk (EBITDA) ve stejné době činil 247 milionů, meziročně byl o 60 procent vyšší. Výsledky podle skupiny zlepšila zejména gruzínská část byznysu.

