Čerstvě státní Net4Gas loni prodělal 1,7 miliardy. Počítali jsme s tím, tvrdí ministerstvo

Společnost NET4GAS, kterou v závěru loňského roku koupil státní podnik ČEPS, loni prodělala 1,7 miliardy korun. Předloni přitom společnost zaznamenala zisk přes 6,2 miliardy korun. Výrazně v loňském roce klesly i tržby podniku, meziročně o více než 76 procent na tři miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy NET4GAS. Hlavní příčinou propadu je výpadek dodávek ruského plynu do střední Evropy cestou přes Německo. Podle nynějšího vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se se ztrátou počítalo už při koupi, do budoucna se předpokládá nárůst přepravy plynu.