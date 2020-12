Tesla ovládla Čínu. Boj o největší trh s elektromobily se ale vyostřuje | E15.cz

Továrna v Šanghaji se loni v prosinci stala vůbec první, kterou Tesla postavila mimo domácí pole v USA. Do té doby zároveň v Číně nestál jediný závod produkující automobily, který by byl plně vlastněn zahraniční firmou. A Tesla si vede dobře. Letos zde – na svém druhém největším trhu po USA – i díky nové továrně udala 122 tisíc elektromobilů a dominovala trhu. Na paty se jí ale čím dál silněji sápe domácí konkurence.

„Tesla bude čelit v nadcházejícím roce většímu konkurenčnímu boji než kdy dřív. Zda dokáže obhájit svou vedoucí pozici v Číně, bude klíčové pro její širší růst a příjmy,“ napsala agentura Bloomberg.

Teslu v letošních prodejích stíhají čínští producenti, případně společné podniky Číňanů se zahraničními automobilkami. Přes osmdesát tisíc elektromobilů prodaly podniky BYD a Wuling. Další konkurenti prodali elektromobily v řádu nižších desítek tisíc.

Čísla mají dál strmě růst. China Passenger Car Association odhaduje, že se na tamním trhu v příštím roce prodá 1,7 milionu elektromobilů. Z toho má na Teslu připadnout 280 tisíc vozů – tedy více než dvojnásobek oproti letošnímu roku.

Tesla plánuje zvýšit roční kapacitu šanghajské továrny ze 150 tisíc na 250 tisíc vozů. Důvod je zřejmý. „V Číně Tesla prodává Model 3 s vyšší marží než v USA a v Evropě. Na prodejích by se Čína mohla podílet čtyřiceti procenty začátkem roku 2022. Nyní je to dvacet procent,“ cituje Bloomberg analytika Dana Ivese z finanční společnosti Wedbush Securities. Z rostoucí poptávky si chce Tesla ukousnout co nejvíce, proto je produkce tamní továrny velmi důležitá.

„Globální růst Tesly bude Čína řídit v příštím roce více než kdy dřív,“ potvrzuje analytička Sharon Li z analytické společnosti JL Warren zaměřené na Čínu. Přesto je pozice Tesly coby jedničky na poli elektromobility v Číně v ohrožení. Stejného měsíčního odbytu na poli prémiových značek už dnes dosahují lokální společnosti Nio, Xpeng a Li, sečteme-li jejich prodeje dohromady. A rychle rostou. Stejně tak prodejci levnějších elektromobilů Wuling a BYD. Tedy trojka a dvojka trhu.

„Tesla a její čínská konkurence zároveň čelí společné hrozbě. A to konvenčním automobilkám, jež se rychle pouštějí do oblasti elektromobilů,“ upozorňuje Bloomberg. Volkswagen chce na čínském trhu soupeřit mimo jiné díky nedávno představené dvojici modelů sportovně-užitkových SUV elektromobilů řady ID.4. BMW skrze společný podnik s čínskou Great Wall Motor v Číně vyrábí elektromobily Mini, společný podnik s domácím BYD na vývoj elektromobilů uzavřela také Toyota. Příkladů je celá řada.

Tesla se snaží vlastní pozici posilovat například skrze nově otevřená kontaktní centra v menších čínských městech. Začátkem příštího roku má také za asi 140 milionů korun postavit továrnu na nabíječky pro elektromobily s roční kapacitou deset tisíc kusů. Už dnes na čínských komunikacích provozuje na pět set rychlonabíjecích stanic a tato síť se má v příštích letech několikanásobně rozšířit.

Čínská vláda už dříve stanovila ambiciozní cíl. Podíl prodávaných aut na alternativní pohon – tedy nejen na elektřinu – by se měl na veškerém odbytu podílet ze čtvrtiny už do roku 2025. Letos vláda snížila cíl na dvacet procent. V současnosti prodávané elektromobily představují pět procent celého trhu s automobily v Číně.

Po šoku, který způsobila koronavirová pandemie, prodeje automobilů v Číně rostly v listopadu už osmý měsíc v řadě, uvedl tamní svaz CAAM. Za leden až listopad se prodej automobilů snížil o 2,9 procenta. Prodej elektromobilů nicméně za stejnou dobu o 3,9 procenta vzrostl.

Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií očekává, že prodej všech vozů na alternativní pohon, tedy nejen elektrických, letos vystoupá na více než 1,3 milionu. Loni se těchto aut prodalo 1,2 milionu.