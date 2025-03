České republice se vůbec poprvé podařilo získat podporu z finančních nástrojů EU na aktivity českých subjektů v zahraničí. O financování musela soutěžit s mezinárodními finančními institucemi a rozvojovými bankami dalších členských zemí, jako jsou německá KfW či polská BGK.

Miliardy na bankovní záruky

ČR z evropského rozpočtu získá 188 milionů eur, tedy zhruba 4,7 miliardy korun, ve formě záruk na investiční úvěry a kombinovaných záruk s granty. Konkrétně půjde o dva programy. První z nich cílí na oblast kritické infrastruktury, především na obnovu ukrajinské energetiky. Na tento program bude z evropského rozpočtu poskytnuto 100 milionů eur, asi 2,6 miliardy korun. Dalších přibližně 850 milionů korun na úvěrové financování pro české podniky plánují poskytnout ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničí.

„Pro české podnikatele je to skvělá zpráva, do ukrajinských projektů se jich bude moci zapojit ještě více,“ řekl premiér Petr Fiala. České firmy jsou na Ukrajině aktivní v mnoha oblastech, například se podílejí na obnově energetické soustavy, dodávají úpravny vod do Dněpropetrovské oblasti nebo vybavení pro operační sály ve Lvově, Kyjevě či v Charkově. „Úspěch českého průmyslu přináší růst nejen našim podnikatelům, ale pomáhá i naší ekonomice,“ dodal Fiala.

Zapojení státní rozvojové banky

Podle šéfa diplomacie Jana Lipavského je poskytnutí 850 milionů korun z českého státního rozpočtu výsledkem spolupráce Černínského paláce s Národní rozvojovou bankou. „Je to zásadní krok v obnově válkou zasažené Ukrajiny. Naše role je nejen v oblasti diplomatické podpory, ale i v oblasti praktické koordinace mezi českými podnikateli a ukrajinskými subjekty,“ uvedl Lipavský

Zdůraznil, že využití evropských nástrojů, které pomáhají snížit investiční rizika na Ukrajině, otevírá nové možnosti pro český soukromý sektor, jež se tak může aktivně zapojit do obnovy infrastruktury.

„České podniky mají o investice na Ukrajině velký zájem, což dokazuje připravenost jejich projektů. Naším cílem je jim s financováním co nejvíce pomoci, proto vítám zapojení Národní rozvojové banky do evropského programu Ukraine Investment Framework,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Teď je podle něj důležité ukázat, že Česko za Ukrajinou stojí a chce s ní rozvíjet dlouhodobé hospodářské vztahy. „Náš rezort proto zajistí většinový podíl v rámci národní záruky, díky čemuž Evropská komise pokryje až 70 procent financování. Českým firmám to otevře nové možnosti a zároveň pomůže s obnovou ukrajinské infrastruktury,“ věří ministr průmyslu. Pokud má česká firma zájem se do programu zapojit, první konzultace poskytne právě rezort průmyslu.

Peníze směřují do energetiky

Předmětem zaručovaných úvěrů bude podpora investic přímo na Ukrajině, zejména v energetice, ale i v dalších strategických sektorech. Příjemcem garantovaných půjček tedy budou ukrajinské subjekty. „Může se jednat o dceřinky českých podniků, místní firmy vlastněné nebo spoluvlastněné českými majiteli, česko-ukrajinské joint ventures, česko-ukrajinská projektová SPV nebo ukrajinské firmy s partnerskou českou firmou,“ doplnil Vilém Řehák, který v Národní rozvojové bance koordinuje přípravu programu.

Podnikatelé díky záruce mohou na své projekty na Ukrajině získat levnější financování a nemusejí se obávat válečného či politického rizika. EU vytvořila „Nástroj pro Ukrajinu“ na začátku loňského roku s cílem podpořit ukrajinskou ekonomiku, a to injekcí o celkovém objemu 50 miliard eur. EU počítá, že tyto prostředky se do evropské ekonomiky do značné míry vrátí. Podporu Ukrajině poskytla formou půjčky a značnou část plánuje vložit právě do investičních projektů firem sídlících v EU, které se chtějí zapojit se do obnovy Ukrajiny.

Češi modernizují nemocnice

Druhý český program, který EU podpořila, je určen na modernizaci šesti vybraných ukrajinských nemocnic. Za tímto účelem Česko z evropského rozpočtu získá celkem 88 milionů eur. Poskytnuty budou ve formě garancí na bankovní úvěry, grantů a technické asistence pro nemocnice. Díky poskytnuté podpoře si nemocnice budou moci nakoupit například moderní zdravotnickou techniku od českých výrobců nebo odborný trénink český odborníků. Program ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou otevře Česká rozvojová agentura. Na zdravotnický program plánuje Česko přispět z národního rozpočtu zhruba 200 miliony korun.