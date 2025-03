EU chystá nový balíček vojenské pomoci Ukrajině, vybavení má mít hodnotu 40 miliard eur

Evropská unie navrhuje nový balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu, jehož hodnota by letos mohla dosáhnout až 40 miliard eur (přibližně bilion korun). Podle dokumentu, který má k dispozici ČTK, jde o návrh v rámci iniciativy šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové. Balíček by měl zahrnovat širokou škálu vybavení, od dělostřelecké munice po systémy protivzdušné obrany. Jeho cílem je demonstrovat podporu Ukrajině, která již třetím rokem čelí ruské invazi.

„Na mimořádném jednání Evropské rady 6. března vyzvalo 26 lídrů Radu EU, aby urychleně pokročila v práci na posílení vojenské podpory Ukrajině, jak je navrženo v této iniciativě,“ stojí v dokumentu, který byl rozeslán jednotlivým státům EU. K podpoře Ukrajiny se minulý týden na summitu přihlásilo 26 států EU, proti se postavil maďarský premiér Viktor Orbán.

„Zúčastněné státy se vyzývají, aby v roce 2025 poskytly Ukrajině vojenskou podporu v předběžné hodnotě alespoň 20 miliard eur a potenciálně dosahující až 40 miliard eur, v souvislosti s ukrajinskými potřebami,“ dodává dokument.

Prioritou jsou podle unijní diplomacie tyto oblasti: zaprvé velkorážní dělostřelecká munice, zadruhé systémy protivzdušné obrany, rakety, drony a stíhačky, zatřetí podpora výcviku a rovněž nesmrticí podpora a začtvrté příspěvky členských států k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu.

„Tam, kde je to možné, by vybavení v těchto kategoriích mělo být pořizováno z ukrajinského obranného průmyslu, jakož i z příslušných iniciativ spojujících evropský a ukrajinský obranný průmysl,“ říká návrh. Každý ze zúčastněných států by měl k vojenské pomoci přispět „v souladu se svou ekonomickou váhou“. Podpora může být uskutečněna „ve formě věcného plnění“ nebo prostřednictvím finančního příspěvku.

Státy, které se na iniciativě podílejí, mají do 30. dubna informovat unijní diplomacii a své kolegy z jiných zemí, jak plánují „splnit svůj příslušný příspěvek“, říká dokument, který se skládá z 11 bodů.

„Jako první krok v rámci navrhované iniciativy a v reakci na vyjádřené požadavky Ukrajiny by se zúčastněné státy měly na březnovém zasedání Evropské rady shodnout na poskytnutí dvou milionů nábojů velkorážné dělostřelecké munice v roce 2025,“ dodává dokument. Březnový summit EU začíná ve čtvrtek 20. března, za Česko se ho zúčastní premiér Petr Fiala.

V reakci na pokračující ruskou agresi na Ukrajině poskytla Evropská unie Kyjevu od února 2022 pomoc ve výši asi 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), z toho asi 50 miliard eur (1,3 bilionu korun) tvořila vojenská pomoc. EU a její členské státy poskytly Ukrajině v roce 2024 přibližně 20 miliard eur (500 miliard korun) na pokrytí jejích obranných potřeb.