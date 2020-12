Plechové hračky z Česka dobývají Japonsko či Velkou Británii | E15.cz

Vyrábíte plechové mechanické hračky s výrazným retro designem. Čím to je, že je o ně stále zájem?

Naše produkty jsou svým způsobem ikonické – prošly rukama snad všem Čechoslovákům narozeným po roce 1940. Když se s naším produktem někdo setká, často je v tom určitá dávka nostalgie a vzpomínek. Navíc jsme stále ryze česká ruční výroba se sedmdesátiletou tradicí, která hračky vyrábí od polotovarů a nástrojů až po finální produkty. V dnešní době, kdy si lidé začínají uvědomovat nutnost trvale udržitelného rozvoje, přitahuje pozornost plech jako použitý materiál, protože je snadno recyklovatelný. Dnes už s ním téměř nikdo nepracuje. Přitom se téměř celé dvacáté století neslo v duchu plechových hraček. Zájem trhu tedy bude kombinací těchto faktorů.

Je stále největším trhákem legendární červenožlutý traktor na klíček? Nabízíte ho v řadě modifikací od Zetoru 25 nebo 50 Super přes Porsche Master až po typy Man, Kubota či John Deere.

Podle počtu prodaných kusů je trhákem beruška na klíček, které každoročně prodáme deset tisíc kusů. Z traktůrků je největším tahounem Porsche, zákazníci koupí okolo tisícovky. Všech typů traktůrků prodáme sedm tisíc ročně.

O co ještě mají zákazníci největší zájem?

Jsou to dvě základní skupiny výrobků. Buď je oslovují úplně nové modely, nebo naopak ty starší ještě z dob původního Kovodružstva Náchod. Máme okruh fanoušků na celém světě, a ti mají přehled o naší historii. Někteří si přejí různé modely, které už nejsou k dostání. Jiní chtějí nové typy traktůrků.

Rádi jim vycházíme vstříc, ale investice do vývoje a zavedení každé nové plechové hračky do výroby jsou ohromné. Například pro výrobu jednoho typu traktůrku potřebujeme na sedm desítek nástrojů. Přestože si je vyrábíme sami, musíme hledat zdroje na financování každého takového projektu.

Jak velké podíly tržeb připadají na český a zahraniční trh? Do kterých zemí nejvíce vyvážíte?

Standardně je náš prodejní koláč rozdělen napůl – polovina tuzemsko, polovina zahraničí. Letos situaci negativně ovlivnil koronavirus, poptávka z ciziny klesla. Dobrou zprávou ale je, že se propad zahraničního odbytu daří kompenzovat nárůstem poptávky v tuzemsku.

Největším zahraničním odběratelem je standardně Německo, kde je značka Kovap velmi dobře etablovaná. Tento rok také pozorujeme enormní poptávku z Velké Británie, kde jsme oproti loňsku ztrojnásobili obrat. Kromě Evropy máme exotické destinace, jako jsou Austrálie, Kanada, Chile nebo Japonsko. Nejde tam ale o příliš velká čísla. Řádově se jedná o desítky prodaných hraček za rok.

Bylo těžké prorazit v Japonsku?

Pomohl model japonského traktoru Kubota. Japonci jsou velkými fanoušky plechových modelů a hraček, a to i ruční výroby. Prvotní kontakt inicioval jeden z japonských sběratelů, který má přehled o světovém trhu a Kovap zná. Přes něj se nám podařilo uzavřít první obchod. Aktuálně připravuje japonský distributor webové stránky a e-shop výhradně pro japonský trh. Plánujeme ho spustit začátkem příštího roku.

Máte další plány v zahraničí?

Ano, jsme proexportně orientovaná společnost. V první řadě chceme využít hlavně potenciál už etablovaných zahraničních trhů a pochopit možnosti rozvoje. Podobně jak se nám otevřelo Japonsko traktůrkem Kubota, věřím, že se nám podaří oslovit i jiné státy, jakmile budeme mít v portfoliu některou z jejich tradičních průmyslových ikon. Mezi traktůrky nemáme ani jednoho Francouze a Itala. Přitom například model Lamborgini 1R z šedesátých let minulého století bude v Itálii určitě obrovským hitem.

Jak se do výrobního portfolia dostal karavan nebo modely vozů Mercedes či Volkswagen?

Nástroje na výrobu těchto hraček byly už v osmdesátých letech odkoupeny od krachující německé firmy Kellerman & CKO. Působila v letech 1920 až 1979 v Norimberku, což je jakési hlavní město výrobců plechových hraček. Její logo ostatně vidíte na podvozcích modelů karavanů nebo mercedesů.

Co konkurence levných hraček z Číny?

Záleží na tom, koho považujeme za konkurenta. Pokud se jedná o výrobce plechových modelů a hraček, těch na světě už mnoho není. Světoví lídři jsou Němci reprezentovaní společnostmi Schuco nebo Wilesco. Bohužel i tyto firmy šly cestou alokace výrobních kapacit do Asie.

Je obtížné uchránit know-how před kopírováním?

Samozřejmě se o to několikrát zejména některé asijské státy pokoušely, několik vzorků se nám dostalo i do rukou. Rozdíly v kvalitě a detailu zpracování jsou ale propastné, samozřejmě ve prospěch naší manufakturní výroby. Momentálně nevím o žádném asijském výrobci plechových hraček, který by uspěl na evropském trhu.