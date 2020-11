Na tvrdý brexit by český autoland doplatil desítkami miliard | E15.cz

Zbývá jen posledních sedm týdnů, ale ostrovní vyjednavači se s unijními protějšky stále nedohodli na obchodní dohodě pro příští roky. Pokud kontrakt nevznikne, obchod přes Lamanšský průliv, kam z Česka ročně putuje kolem 150 tisíc osobních aut a další kvanta dílů, zatíží cla a četné administrativní brzdy. Konkrétně cla na osobní vozy by činila deset procent, na užitková až šestnáct procent a v případě autodílů by byla až pětiprocentní.

„Zavedení cel, odlišné legislativní požadavky a komplikace v logistice by způsobily zvýšení cen, které by odnesli zákazníci. Podle dřívějších odhadů by české firmy mohly celkově přijít až o třicet miliard korun. O další desítky miliard by česká ekonomika přišla kvůli poklesu firemních investic,“ uvádí ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Velká Británie je pátým největším exportním trhem pro podniky z oblasti automotive. Loni tam bylo vyvezeno zboží za 58 miliard, předloni za 61 miliard a v roce 2017 za 71 miliard. Příčinou poklesu, který během tří let odsunul Velkou Británii ze druhé na pátou příčku v pořadí trhů, je nejistota spojená s budoucím vývojem obchodních vztahů, míní Petzl.

„Brexit bez dohody by pro český autoprůmysl představoval obrovský problém. Zavedení cel by zkomplikovalo vzájemný obchod a oslabilo konkurenceschopnost evropských výrobců na britském trhu,“ potvrzuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

S možnými riziky kalkulují i ve Škodě Auto, pro kterou byly loni ostrovy pátým největším trhem po Číně, Německu, Česku a Rusku. Dodala na ně 75 tisíc vozů a letos za tři čtvrtletí 44 tisíc. „Připravujeme se na všechny možné scénáře včetně vystoupení z EU bez dohody. Potřebujeme velmi rychle vyjasnit, jak budou vypadat budoucí vztahy mezi Velkou Británií a EU,“ podotýká mluvčí automobilky Kamila Biddle.

„Jako globálně působící společnost považujeme jakékoli potenciální bariéry v mezinárodním obchodě za opatření, která mu obecně neprospívají. Doufáme, že výsledná vzájemná dohoda bude obsahovat v co nejširší míře i zachování současných svobod pohybu zboží, pracovníků i kapitálu,“ dodává Biddle.

Komplikace čekají i exportéři dílů, například Motor Jikov, jenž do Velké Británie vyváží mimo jiné komponenty pro nákladní a osobní auta. „S podílem našich odběratelů, kteří své výrobky dodávají do Británie, jde o významnou část naší produkce, a to až patnáct procent,“ uvedl šéf firmy Miroslav Dvořák.

Nejdůležitějším odbytištěm je pro český autoprůmysl Německo, za kterým následují Francie, Španělsko a Slovensko. Samozřejmě i na tyto trhy by měl tvrdý brexit vážné dopady, což by nepřímo pocítily i české podniky, stejně jako dodavatelé do Česka.

Obchodní ztráta pro celý evropský automobilový průmysl by se mohla pohybovat v příštích pěti letech v případě tvrdého brexitu kolem 110 miliard eur, spočítalo britské profesní sdružení SMMT.