Český obranný průmysl trhá rekordy v tržbách i v chystaných investicích. Agresivita Ruska spolu s rostoucím úsilím evropských členů NATO odstrašit režim Vladimira Putina tlačí zbrojaře ke stále masivnějšímu navyšování výroby. Rok 2025 na tom téměř jistě nic nezmění. A to ani v případě, že by se zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podařilo válku na Ukrajině zastavit nebo alespoň zmrazit.

Poptávka po zbraních a munici bude nadále vysoká také proto, že evropské země v minulých třiceti letech šetřily na armádních zakázkách. Jejich arzenály navíc oslabila dosavadní pomoc Kyjevu.

Obrané výdaje míří ke třem procentům HDP

Bezpečnost má být také jednou ze tří hlavních priorit nové Evropské komise. „Zatímco Rusko vynakládá na vojenské výdaje devět procent svého hrubého domácího produktu, Evropa průměrně jen 1,9 procenta. Náš obranný trh se musí zvětšit, musíme vylepšit vojenskou mobilitu,“ řekla Ursula von der Leyenová. Do 100 dní komise představí Bílou knihu o evropské obraně, která shrne veškeré důležité kroky, dodala šéfka unijní exekutivy.

Už několik měsíců se hovoří o tom, že dosavadní doporučovaný strop obranných výdajů ve výši dvou procent HDP dané země zamíří ke třem procentům. Od nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa se očekává, že právě takový bude jeho stěžejní požadavek vůči evropským spojencům. Myslí si to i šéf Vojenského výboru NATO Rob Bauer nebo výkonný ředitel Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. „Celkově Evropská unie letos vynaloží na obranu asi 330 miliard eur, od napadení Ukrajiny Ruskem je to nárůst o třicet procent. Přesto je to pouze třetina toho, co v tomto roce dají na obranu Spojené státy,“ zdůraznil Šedivý.

Kvůli očekávané vyšší poptávce evropských vlád už spolu s koncerny, jako je francouzský Nexter, německý Rheinmetall nebo italské Leonardo, posilují kapacity i české zbrojařské firmy.

Čeští zbrojaři čekají další růst

Zvýšení prodejů hlásí všechny největší tuzemské zbrojní společnosti, tedy CSG, Colt CZ Group a STV Group. Podobný trend očekávají i v roce 2025. „Výrazně zvyšovat tržby se daří naší divizi CSG Defence, a to ve všech oblastech. Jedná se o výrobu velkorážové munice, pozemní techniky i náhradních dílů,“ potvrdil mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Kromě vlastní produkce tržby generuje i obchod s vojenským materiálem jiných výrobců. „Většina odbytu se realizuje v zemích NATO, významným trhem je samozřejmě i Ukrajina,“ dodal Čírtek. Mezi důležité trhy podle něj patří také Indonésie či některé africké státy.

V rámci skupiny Michala Strnada očekává další zlepšení hospodářských výsledků i podnik Excalibur Army, a to díky novým kontraktům i montážním pracím v souvislosti s dodávkami houfnic Caesar a obrněných vozidel CV90 české armádě. Už v roce 2023 firma zvýšila tržby téměř o 40 procent na rekordních 18,7 miliardy korun a vykázala hrubý zisk 4,5 miliardy, který meziročně stoupl o 120 procent.

Na munici do děl či tanků a na protitankové granáty nebo miny je zaměřen také jejich jediný český výrobce STV Group, jenž ovládá Poličské strojírny. Skupina patří mezi nejrychleji rostoucí české zbrojařské společnosti. Mezi lety 2021 a 2022 stouply její tržby o 300 procent na 5,2 miliardy, zisk byl více než sedminásobný a činil 1,8 miliardy. Ve výroční zprávě STV píše, že „zcela zásadní vliv na výrobní a obchodní činnosti skupiny měl vznik válečného konfliktu na Ukrajině“.

„Hlavním tahounem je výroba dělostřelecké munice a střeliva. Stejně tak je ale vysoká poptávka po těžké vojenské technice. Zatím jsme stále v situaci, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku. V blízké době pokles poptávky neočekáváme,“ uvedl ředitel speciálních projektů STV Pavel Beran.

Konsolidované tržby skupiny za rok 2024 přesáhnou podle Berana 12 miliard korun a zisk výrazně překročí výsledek předchozího roku.

Na ruční palné zbraně zaměřený Colt CZ Group, z něhož se akvizicí vlašimské muničky Sellier & Bellot stal významný hráč i v oblasti malorážového střeliva, vykázal za tři čtvrtletí roku 2024 výnosy téměř 15 miliard korun včetně Sellier & Bellot. Čistý zisk uskupení od ledna do září činil 708,7 milionu korun.

Úspěšný je i největší tuzemský výrobce letadel Aero Vodochody Aerospace. Předal prvních šest proudových strojů L-39NG vietnamským vzdušným sílám. V září pak dodal stejný letoun do užívání také státnímu podniku LOM Praha, který zajišťuje výcvik české armádě.

Firmy rozjíždějí mnohamiliardové investice

Nejdůležitějším počinem CSG v roce 2024 bylo získání americké skupiny Kinetic za 2,2 miliardy dolarů (zhruba 53 miliard korun). K dřívější majoritě v italské muničce Fiocchi Munizioni tak Strnad přibral pětici předních amerických výrobců a značek malorážového střeliva: Federal, Remington, CCI, Speer a Hevi-Shot.

Firmy CSG pak chystají rozšiřování výroby. Například zmíněná Excalibur Army zvětšuje kapacity v areálu v Přelouči. A ve Šternberku dokončuje montážní halu za 650 milionů korun, kde spustí provoz brzy po Novém roce.

Rovněž STV Group cílí investice do navýšení produkce a rozšíření portfolia velkorážové munice. Skupina zároveň připravuje výrobu komplexních zbraňových systémů a těžké vojenské techniky. V oblasti munice bude instalovat automatizované linky na výrobu dalších ráží více zaměřených na vojenské použití. „Celkově se jedná o investice v řádu miliard korun v průběhu následujících tří let,“ doplnil šéf speciálních projektů STV Beran.

Všichni zbrojaři považují za pozitivní, že vláda před rokem uzákonila výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. Vojsko tak může lépe plánovat větší vyzbrojovací projekty, které se kladně projeví na výkonech firem.