CSG je globálním hráčem a lídrem v oblasti malorážového střeliva, říká Strnad k ovládnutí americké Kinetic

„Tato akvizice je pro nás zásadním milníkem, který z nás dělá skutečně globální skupinu s významnou přítomností v USA. Zároveň se stáváme lídrem v oboru malorážového střeliva,“ komentuje Strnad svůj zatím nejsložitější obchod, o němž CSG jednala s Vista Outdoor dlouhé měsíce.

Strnad hodlá v USA dál investovat

Strnad se na převzetí Kinetic původně dohodl už před rokem, kupní cena tehdy činila 1,91 miliardy dolarů. O převzetí aktivit Visty však projevily zájem další firmy. CSG a Vista proto opakovaně jednaly o zvýšení výsledné ceny transakce. „Jsem hrdý na skupinu CSG a manažerský tým, který na této akvizici řadu měsíců tvrdě pracoval,“ uvádí k tomu Strnad.

Zároveň ujišťuje zaměstnance Kineticu, že záměrem CSG je působit jako dlouhodobý vlastník a strategický investor: „Posílíme prosperitu tradičních amerických výrobců malorážového střeliva patřících do Kineticu.“

Dokončení akvizice skupiny Kinetic plyne z dlouhodobé strategie Strnadovy skupiny budovat výrobu a obchod s malorážovým střelivem jako další klíčový pilíř podnikání, kam patří obranný, letecký, automobilový a železniční průmysl. A zároveň plní další hlavní cíl CSG: expanzi na americký trh, na kterém se hodlá postupně etablovat i s dalšími produkty pro obranu i civilní sektor.

Člen představenstva CSG a šéf její divize Ammo+ David Štěpán oceňuje důvěru amerických partnerů i zákazníků Kineticu „Jako nový vlastník cítíme velký respekt k podnikům, značkám a tradici skupiny Kinetic. Platí to, co jsme komunikovali v celém průběhu transakce: všechny značky a výrobní podniky zůstanou zachovány a budou nadále dodávat svou produkci jak civilním zákazníkům, tak policejním sborům a ozbrojeným sílám v USA. Hodláme do nich investovat a dál je rozvíjet,“ zdůrazňuje Štěpán. Podle svých slov věří, že soukromé vlastnictví Kineticu mimo burzu pomůže dále rozvinout potenciál nejen této skupiny, ale i celé divize Ammo+.

CSG se rozroste o americké ikony

Skupina Kinetic, která vznikla koncem roku 2023 vydělením divize Sporting Products z veřejně obchodované společnosti Vista Outdoor, sdružuje přední americké výrobce a značky malorážového střeliva do pistolí, revolverů, pušek či brokovnic: Federal, Remington, CCI, Speer a Hevi-Shot.

Výrobní závody sídlí v Minnesotě, Arkansasu, Idahu a Oregonu a zaměstnávají celkem 3,8 tisíce lidí. Centrála Kinetic je ve městě Anoka v Minnesotě. Za fiskální rok 2024 dosáhlo uskupení tržeb 1,5 miliardy dolarů a 416 miliónů EBITDA.

V čele Kineticu zůstává dosavadní management v čele s CEO Jasonem Vanderbrinkem, který vítá její vstup do CSG: „V průběhu této transakce jsem měl možnost důkladně se seznámit s CSG a její podnikatelskou filozofií. Jsem přesvědčen, že je ideálním vlastníkem, protože má velkou zkušenost v oboru, široké podnikatelské portfolio a záleží jí na našem týmu, našich zákaznících i průmyslové výrobě v Americe.“

Podle Vanderbrinka dokáže Strnad a jeho manažeři rychle přijímat strategická rozhodnutí, která umožňují prosperitu a růst firem CSG. „Těšíme se na zahájení nová skvělé kapitoly historie našich značek malorážového střeliva,“ doplňuje šéf Kineticu.

Na trh s malorážovým střelivem vstoupil Strnad přesně před dvěma roky, když v listopadu 2022 získal 70procentní podíl v italské firmě Fiocchi Munizioni s pobočkami ve Velké Británii a dvěma závody ve Spojených státech, a to v Little Rocku ve státu Arkansas a ve městě Ozark v Missouri. Právě tímto krokem položila CSG základ svého dalšího rozšiřování v USA.

Mezi nejznámější společnosti kontrolované The Kinetic Group, jak zní přesný název subjektu, patří Remington. Ikonická značka produkuje malorážové střelivo pro lovce, sportovce i bezpečnostní složky s tradicí od roku 1816. Sídlí v Lonoke v Arkansasu.

Více než stoletou tradici má podnik Federal, který je předním výrobcem střeliva se středovým i okrajovým zápalem a brokového střeliva pro lov, sportovní střelbu i bezpečnostní sbory. Společnost byla založena v roce 1922 a sídlí v Anoce v Minnesotě.