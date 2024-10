ČEZ bude odebírat plyn z Alžírska, pokryje dvě procenta české spotřeby

ČEZ o dodávkách plynu z Alžírska jednal dva roky, kontrakt nyní uzavřel za přispění státu. Plyn do Česka proudí z Alžírska přes Tunisko, poté podmořským plynovodem do Itálie a dále do České republiky.

„Podnikli jsme další krok k posílení naší energetické bezpečnosti. Kromě dodávek plynu od německých dodavatelů, z Norska a z našeho LNG terminálu v Eemshavenu budeme nyní dovážet plyn i z nalezišť v severní Africe. Vyjednávání s alžírským státním podnikem Sonatrach byla konstruktivní a byla dovedena do úspěšného konce,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Smlouva podle společnosti pomáhá rozšiřovat geografické spektrum potenciálních dodavatelů a zajišťuje další trasu pro dodávky plynu do země v případě jeho nedostatku na domácím trhu.

„Pro energetickou bezpečnost České republiky je nezbytná spolupráce s důvěryhodnými partnery a maximální diverzifikace dodávek plynu. Čím více obchodních cest pro dodávky této základní komodity budeme mít, tím méně budeme ovlivněni případným nedostatkem dodávek jinde. Naším cílem je nadále propojovat české obchodníky s alternativními dodavateli. Alžírsko je jedním z takových partnerů,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Ministr zahraničí Jan Lipavský označil dohodu za jeden z úspěchů české diplomacie.

ČEZ v současnosti odebírá plyn z několika zahraničních zdrojů. Před dvěma lety Česko získalo kapacitu tří miliard metrů krychlových plynu ročně v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Eemshavenu. Za dva roky svého fungování terminál přijal 43 lodí s plynem určeným pro ČR, které přepravily 3,86 miliardy metrů krychlových plynu. Na konci loňského roku ČEZ získal další kapacitu LNG v objemu dvou miliard metrů krychlových ročně po dobu 15 let s opcí na prodloužení na 25 let, a to v nově vybudovaném pozemním terminálu v německém Stade, v ústí řeky Labe. Výstavba terminálu byla zahájena letos na jaře a jeho uvedení do provozu se plánuje v druhé polovině roku 2027.

Češi za celý rok spotřebovali 6,76 miliardy metrů krychlových plynu, což bylo meziročně o 10,4 procenta méně. Naprostá většinu dodávek plynu do Česka, konkrétně 92 procent, loni přitekla přes hranice z Německa. Tam proudí hlavně plyn z Norska a také zkapalněný plyn z Nizozemska. Zbylých osm procent bylo dovezeno ze Slovenska, kam podle řady expertů přichází zejména z Ruska.