ČEZ hraje s Počerady o pět miliard korun | E15.cz

Neprodat uhelný zdroj by tak mohlo připravit ČEZ o zmíněnou sumu. Výši „pokuty“ sdělily deníku E15 dva na sobě nezávislé zdroje z energetických kruhů. Smlouva je podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka koncipována s „oboustrannou výpovědní lhůtou a ukončovací platbou, která měla umožnit oběma stranám řešit dodávku a odběr uhlí alternativním způsobem“. Bližší informace označil za obchodní tajemství.

Pokud by chtěl ČEZ udržet elektrárnu v provozu, tak by do ní musel mohutně investovat. Samotný ČEZ vyčíslil možné investice do modernizace zdroje až na dvanáct miliard do roku 2030. „ČEZ prodá v roce 2024 vybydlenou elektrárnu za dvě miliardy korun,“ upozorňuje jeden ze zdrojů s tím, že pro Tykače je situace vzhledem k obrovským budoucím investicím krizová. Tykačova skupina na otázky deníku E15 nereagovala.

Skupina ČEZ má podle na padesát let uzavřené smlouvy se Sev.en Energy o dodávkách uhlí z roku 2013 do konce letošního roku možnost využít opci a elektrárnu si ponechat. Pokud ovšem tuto možnost nevyužije, tak Tykač získá zdroj za dvě miliardy na začátku roku 2024.

Na transakci není mezi odborníky jednotný názor. „Je to výhodné. Očekáváme, že ceny emisních povolenek porostou,“ komentuje prodej analytik České spořitelny Petr Bártek s tím, že elektrárna již nyní téměř nevydělává. Růst emisních povolenek znamená, že se snižuje marže pro ČEZ z prodané elektřiny, která se vyrobí z hnědého uhlí, jež upadlo v nemilost Bruselu.

Naopak menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr ostře kritizuje to, že se vedení ČEZ hodlá Počerad zbavit. „Je to účelová transakce, kterou by se zašantročil významný majetek ČEZ,“ tvrdí Šnobr. Podle něj jsou pozemky v Počeradech velmi výhodné pro výstavbu další plynové elektrárny. Na místě navíc již jeden plynový zdroj ČEZ vlastní.