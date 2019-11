Petr Kellner: majitel PPF a nejbohatší Čech | E15.cz

Právě schopnost uspět na rizikových a komplikovaných trzích jako Čína nebo Rusko udělala z Kellnera miliardářskou jedničku. Od zbytku miliardářského peletonu se totiž Kellner odtrhl zejména odvážným krokem, když se v roce 1993 rozhodl zúčastnit se ruské obdoby kuponové privatizace. Jít v té době do Ruska, které bylo skutečným „Divokým východem“, vyžadovalo notnou dávku kuráže a správného odhadu.

V Rusku později Kellner uskutečnil celou řadu povedených transakcí, jako byla investice do těžaře zlata Polymetal či banky Nomos nebo založení ruského Home Credit.

Podobný majstrštyk se Kellnerovi povedl při expanzi skupiny Home Credit v Číně. Právě skupina Home Credit může Kellnerův majetek dramaticky zhodnotit. Důvodem je, že Kellner společně se spolumajitelem Home Credit Jiřím Šmejcem připravují vstup celé skupiny na burzu v Hongkongu. Pokud bude emise úspěšná, mohou na Kellnerově kontě přibýt klidně další desítky miliard korun.

Skupině PPF se však daří i jako celku, když loni dosáhl její čistý zisk 865 milionů eur, což v korunách představuje více než 22 miliard. Jen pro srovnání: zisk PPF za jeden rok je vyšší, než celková hodnota majetku Iva Lukačoviče, majitele portálu Seznam.cz. Ten je přitom v žebříčku magazínu E15 Premium ve spodní TOP 20.

Kromě skupiny Home Credit patří do skupiny PPF rovněž PPF banka, telekomunikační společnosti O2 a Telenor CEE, PPF Real Estate Holding, Škoda Transportation nebo například podíly v těžaři zlata a stříbra Polymetalu, Mall Group a Heurece. V posledních měsících Kellner hodně investoval do biotechnologií. Velikost majetku PPF již přesáhla bilion korun.

Základ obrovského Kellnerova jmění je v kupónové privatizaci, kdy se skupině PPF podařilo ovládnout Českou pojišťovnu. Svou roli přitom sehrály politické styky, o čemž v minulosti hovořil další miliardář Pavel Tykač. Podle něj dělal Kellner byznys chytřeji než oni.

„Necpal se do České spořitelny a vstup do České pojišťovny koordinoval v souladu se státem,“ uvedl Tykač v rozhovoru pro Forbes a pokračoval: „Tím nemyslím nic nemravného. Prostě si odpracoval vztahy s establishmentem, na rozdíl od nás pochopil, že se to má dělat jinak, a uspěl. Myslím, že tehdy PPF hrála také velký vabank, ale podařilo se jí to.“

Skutečností je, že do Kellnerových služeb přešel na hezkých pár let po svém vynuceném odchodu po měnové krizi v roce 1997 bývalý ministr financí Ivan Kočárník. Nadstandardní vztahy má PPF rovněž s bývalým prezidentem Václavem Klausem i současným hradním pánem Milošem Zemanem.

Politické vazby ale Kellner odmítá. „PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky,“ uvedl ve výroční zprávě PPF za uplynulý rok.