ČEZ i Eurohold se budou soudit v Bulharsku | E15.cz

Úřad v odůvodnění k rozhodnutí napsal, že smlouva za 335 milionů eur (8,6 miliardy korun) by vedla k významnému zvýšení tržního podílu nové skupiny a měla by dopad na pojišťovací a energetické trhy.

„Budeme se domáhat u soudu zrušení tohoto rozhodnutí, protože nám nepřijde jako relevantní. Eurohold prostě nemá nic v energetice v Bulharsku, a naopak je to relativně silná stabilní společnost, takže nehrozí, že by převzal jejich energetiku někdo, kdo na to nemá,“ řekl vzkázal Novák. „Budeme doufat, že soud rozhodne v náš prospěch. Jak dlouho to bude trvat nevíme, ale do té doby platí naše ujednaní s Euroholdem o tom, že bychom jim to chtěli prodat, a jejich vůle to koupit,“ dodal. Nevyloučil ale, že se tento pohled může časem změnit.

ČEZ, který je ve většinovém vlastnictví českého státu a je největší tuzemskou energetickou firmou, vede mimo jiné od roku 2016 arbitrážní řízení s bulharskou vládou. Požaduje po ní stovky milionů eur, protože podle názoru české firmy nedokázala ochránit její investice v bulharském energetickém sektoru. Firma dostala například pokuty za zneužívání dominantního postavení.

Energetický gigant plánuje také prodej rumunských a polských aktiv, který by podle Nováka měl být dokončen během roku 2021. O rumunské zdroje se podle něj přihlásilo přes 30 zájemců. První fáze prodeje bude ukončená podáním nezávazných nabídek ze strany prověřených zájemců letos v prosinci. V Polsku budou zájemci o aktiva oslovení do konce prvního pololetí příští roku, uvedl Novák.

ČEZ podle dřívějších informací zvažuje v Rumunsku prodej sedmi firem, nechá si pouze společnosti zabývající se aktivitami v moderních energetických službách (ESCO) a část obchodu (tradingu). V Polsku se podle Nováka má prodej týkat především uhelných elektráren Elcho a Skawina.

Z prodeje zahraničních firem chce společnost podle dřívějších informací získat desítky miliard korun, které použije na stavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných bloků i modernizaci distribuční sítě. Expanzi ČEZ do ciziny označil několikrát za nepovedenou premiér Andrej Babiš (ANO). Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent akcií společnosti.