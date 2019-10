Nabíjecí stanice chystají energetické firmy i metropole | E15.cz

Velké energetické společnosti v Česku zrychlují výstavbu dobíjecích stanic, které jim do budoucna mohou zajistit nový zdroj příjmů. Během pěti let by se tak měl současný počet čtyř set dobíjecích stanic více než ztrojnásobit.

Energetická Skupina ČEZ postavila předloni patnáct dobíjecích stanic, letos šedesát a v příštích pěti letech plánuje pět stovek dalších. Ročně investuje desítky milionů korun. Rychlodobíjecí stanice umisťuje do velkých měst a na hlavní dopravní tahy, standardní dobíječky instaluje například v nákupních centrech.

Společnost E.ON provozuje 47 dobíjecích stanic a do roku 2022 postaví více než dvě stě dalších. „Většina bude rychlodobíjecích,“ říká šéf mobilních služeb E.ON Martin Klíma. „V příštích třech letech investujeme asi čtvrt miliardy,“ dodává s tím, že řádově miliardy investuje E.ON ve Švédsku či Německu, tedy na rozsáhlejších trzích.

Většina investovaných prostředků pochází z evropských grantů či z operačního programu doprava, část nákladů financují samy společnosti. V menší míře se na budování sítě stanic podílejí města.

Praha chce letos z vlastních prostředků v řádu milionů korun postavit padesát rychlodobíjecích stanic. „Zpětinásobí se tak stávající počet,“ uvádí mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kolik stanic ale metropole dokončí v příštích letech a kolik investuje, zatím není jasné.

Brno má na konci roku zprovoznit čtyři stanice, investovalo necelých deset milionů. Klíčová pro budoucí výstavbu bude spolupráce se společnostmi ČEZ a E.ON. „Investice budou až v řádu desítek milionů, očekáváme, že porostou,“ uvádí mluvčí radnice Filip Poňuchálek.

„Energetické společnosti výstavbou dobíjecích stanic investují do budoucnosti, dobíjení v Česku pro ně zatím není ziskový byznys, ale věří, že se to do pár let změní. Tempo výstavby stanic roste, stále ale zaostává za zahraničím. Zásadní bude vyřešit dobíjení v městské bytové zástavbě,“ tvrdí vedoucí partner společnosti EY Petr Knap s tím, že klíčové je také vybudování dostatečné kapacity v distribuční síti.

Nynější zrychlenou výstavbou reagují velké energetiky na očekávaný nápor poptávky vyvolaný prudkým zvýšením prodeje elektromobilů, který plánují automobilky. V současnosti po Česku jezdí jen necelé tři tisíce aut s elektrickým pohonem.

Sdružení automobilového průmyslu považuje nynější tempo výstavby za nedostatečné. V roce 2025 budou řidičům chybět tři tisíce stanic, o pět let později až dvacet tisíc, uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar. Stejně hovoří Bernhard Maier, šéf Škody Auto, která do roku 2022 investuje do vývoje aut na alternativní pohon 52 miliard korun.

„Z Česka se musí stát rychlý následovník elektromobility, dobíjecích stanic stále není dost,“ zdůraznil Maier v rozhovoru pro deník E15. Příští rok chce Škoda prodat 3200 elektromobilů. V Česku je v převážné většině kupují firmy.