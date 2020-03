Prvenství ČEZ: otestuje velkokapacitní baterii pro stabilizaci sítě | E15.cz

„V rámci tříletého výzkumného projektu tušimické baterie budeme zkoušet poskytovat podpůrné služby i v režimu takzvaného stand-alone, tedy v módu, kdy nebude připojena k elektrárně. První tyto zkoušky proběhnou už v březnu,“ potvrdil mluvčí ČEZ Martin Schreier. Dosud zkoušky probíhaly jen v režimu, v němž byla baterie propojena s uhelným tušimickým blokem.

Ke vpuštění samostatně stojících baterií na trh podpůrných služeb je ale stále daleko. „Zatím chybí legislativní ukotvení a nepočítá s nimi ani kodex přenosové soustavy. Pozitivní je, že v nejbližších měsících by měl být předložen věcný záměr nového energetického zákona, který by měl baterie uzákonit,“ řekl výkonný ředitel Asociace pro akumulaci a baterie (AKU-BAT CZ) Jan Fousek. Vláda chce věcný záměr předložit do poloviny roku, přičemž napsání samotného návrhu zákona má trvat ještě několik let.

Podle Fouska už přitom samostatně stojící baterie pro podpůrné služby využívá řada evropských zemí, například Velká Británie, Německo a nově také Slovensko. „Dopad na trh podpůrných služeb je značný. V Německu jejich ceny od nasazení baterií klesly o třetinu až polovinu a v Česku lze očekávat něco podobného. Kvůli odlišnému trhu ale bude pokles cen pravděpodobně nižší,“ odhaduje Fousek.

To, že baterie mohou znamenat úspory do státní kasy, potvrzuje i tuzemská energetická skupina Solar Global, která se svoji baterii na německý trh chystá připojit do poloviny roku. Podle jejího šéfa Vítězslava Skopala je navíc byznys dostatečně zajímavý i bez jakékoliv podpory. „V Německu očekáváme návratnost v rozmezí sedmi až osmi let. V Česku by to mohlo být podobné. Nevěřím ale, že baterie budou na tuzemský trh vpuštěny dříve než za tři roky,“ říká Skopal.

V odvětví stabilizace elektrické sítě se ročně hraje o zhruba pět miliard korun. Baterie by mohly konkurovat zejména v takzvaných primárních službách regulace, u nichž musí být zdroj schopen změnit objem dodávané elektřiny do půl minuty od vzniku nerovnováhy v síti.