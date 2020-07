Soud v Sofii zrušil zablokování prodeje aktiv ČEZ v Bulharsku | E15.cz

Uvedené rozhodnutí znamená, že věc se vrací bulharské antimonopolní Komisi na ochranu hospodářské soutěže (KZK) k novému projednání. Komise se podle webu money.bg může proti tomuto závěru sofijského správního soudu do čtrnácti dnů odvolat k bulharskému nejvyššímu správnímu soudu.

Antimonopolní úřad o zablokování prodeje aktivit ČEZ v Bulharsku rozhodl 24. října. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že smlouva za 335 milionů eur (v té době 8,6 miliardy korun) by vedla k významnému zvýšení tržního podílu nové skupiny a měla by dopad na pojišťovací a energetické trhy.

ČEZ i firma Eurohold následující měsíc podaly proti rozhodnutí každá za sebe správní žalobu. „Budeme se domáhat u soudu zrušení tohoto rozhodnutí, protože nám nepřijde jako relevantní. Eurohold prostě nemá nic v energetice v Bulharsku, a naopak je to relativně silná stabilní společnost, takže nehrozí, že by převzal bulharskou energetiku někdo, kdo na to nemá,“ řekl tehdy finanční ředitel ČEZ Martin Novák.