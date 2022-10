ČEZ získal klíčové povolení pro stavbu plynové elektrárny | E15.cz

Energetická skupina ČEZ získala v procesu EIA souhlas s výstavbou největší plynové elektrárny v Česku s elektrickým výkonem až tisíc megawattů. Ta by měla v příštích letech vyrůst v areálu elektrárny Mělník a měla by nahradit nynější uhelné bloky, kterým končí životnost. Nový zdroj bude stejně jako dosavadní elektrárna vyrábět teplo pro část Prahy. Vyplývá to z dokumentů na webu EIA, na které upozornil server Ekonomický deník.