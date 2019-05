Číňané si chtějí pojistit investice Daimleru | E15.cz

Automobilky z Číny se již delší dobu zajímají o investice do evropských značek. V hledáčku jedné z nich má být podle Reuters nově i německý Daimler. O minoritní podíl v automobilce má zájem čínská státní skupina BAIC, která patří mezi největší producenty osobních aut v zemi. Ta si pomocí až pětiprocentní akvizice údajně chce pojistit německé investice do společné firmy Beijing Daimler Automotive, píše server Automotive News. V BDA disponuje státem vlastněný BAIC 51 procenty.

BAIC by přitom nebyla první čínskou společností, která by do stuttgartské firmy majetkově vstoupila. Na začátku loňského roku do skoro desetiprocentního podílu investoval známější výrobce Geely, který mimo jiné vlastní i švédské Volvo. V březnu se navíc s Daimlerem dohodl na produkci městských aut v čínských továrnách.

Platí to ale i naopak.

Nedávné zprávy hovoří o tom, že zájem o čínské značky i mají i evropské automobilky. Například Volkswagen, který je na čínském automobilovém trhu nejúspěšnější západní značkou, má údajně jednat o převzetí JAC Motors, se kterou již spolupracuje na výrobě elektromobilů.

Atraktivitu čínského trhu pro zavedené světové značky potvrzují i další plánované investice. Své aktivity plánuje posílit i třeba Toyota, která společně s čínskými partnery z GAC Toyota Motor nalije do zvýšení výrobní kapacity 1,6 miliardy dolarů.