Cla USA dopadnou i na Česko. Hrozí ztráty v automobilovém průmyslu

Chystaná americká cla budou mít negativní dopad na český export, zejména pak na tuzemské dodavatele dílů, tvrdí zástupci tuzemského průmyslu. Řadě českých exportérů kvůli tomu hrozí ztráta zakázek. Podle automobilky Škoda Auto lze kromě toho navíc očekávat i další nepřímé efekty pro evropský automobilový trh, zejména pak příliv dalších aut z Číny. Vyplývá to z komentářů Svazu průmyslu ČR, Hospodářské komory ČR, Sdružení automobilového průmyslu a společnosti Škoda Auto. Česká republika loni podle dat Svazu průmyslu vyvezla do Spojených států stroje a a dopravní prostředky v hodnotě 71 miliard korun.

Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že Spojené státy od 2. dubna uvalí cla ve výši 25 procent na dovoz všech automobilů, které nebyly vyrobeny ve Spojených státech.

Sdružení automobilového průmyslu sice připustilo, že přímý dopad na tuzemské automobilky bude omezený, upozornilo ale na významný zásah pro řadu českých dodavatelů dílů a služeb. Pro ně budou podle sdružení cla znamenat výrazné omezení exportních příležitostí a ztrátu zakázek. Upozornilo také na úzké provázání na evropský průmysl, zejména pak německý. Právě německé automobilky cla v rámci Evropy zasáhnou podle odhadů nejvíce.

Podle sdružení zatím panují nejasnosti, na co vše se budou vyhlášená cla vztahovat. Pokud se potvrdí, že budou platit i na díly, jako jsou motory, převodovky, části hnacího ústrojí nebo elektrické komponenty, prohloubí to podle sdružení ekonomické dopady. Apelovalo proto na řešení situace formou dialogu, další eskalace by problémy mohla podle něj ještě zhoršit.

Nepřímé dopady na Škoda Auto

Škoda Auto očekává nepřímé dopady cel na tuzemskou automobilku a její fungování, protože americká opatření ovlivní celé širší odvětví automotive včetně dodavatelů firmy. Kromě toho Škoda očekává i efekt ze zákazu prodeje čínských aut ve Spojených státech, protože to podle automobilky povede k ještě většímu zaměření čínských výrobců na evropský trh.

„Spoléháme na konstruktivní jednání mezi obchodními partnery, která zajistí bezpečnost plánování a hospodářskou stabilitu a zabrání obchodnímu konfliktu,“ řekl vedoucí komunikace Škody Tomáš Kotera.

Podle Svazu průmyslu budou mít nová americká cla přímý negativní vliv na český export. Největší dopad bude podle svazu citelný na evropském automobilovém průmyslu, jehož je ČR součástí. Zejména pak v případě, že nastane větší pokles výroby evropského automobilového průmyslu. „Český vývoz je charakterizován vysokým podílem výrobků určených jen pro konkrétní odběratele (subdodávky), zejména pak v oblasti výroby aut a náhradních dílů. Nepřispěje to ani investiční aktivitě a ekonomice EU a USA,“ uvedl ředitel sekce mezinárodních vztahů svazu Lukáš Martin.

VIDEO: V Americe se líp shání lidi. Z Trumpa jsme ale všichni nervózní, říká Kren ze Safetiky ve FLOW

EU by tak podle něj nyní měla adekvátně hájit své ekonomické zájmy. „Protiopatření ze strany EU by měla být zákonná, proporcionální a zacílená. Primárním cílem pro EU by mělo být vyjednání takového řešení, které bude směřovat k eliminaci cel a k většímu vzájemnému přístupu na trh,“ dodal Martin.

Také Hospodářská komora ČR se domnívá, že nepřímé dopady na český automobilový průmysl mohou být zásadní, přestože na americký trh míří pouze 0,8 procenta českého automobilového exportu. „Omezení vývozu evropských automobilů do USA se okamžitě přenese do poptávky po českých subdodávkách. Dotkne se to stovek firem v dodavatelském řetězci. Navíc nelze vyloučit, že cla budou rozšířená i na klíčové díly, jako jsou převodovky, elektrické systémy nebo motory, kde mají čeští výrobci významné postavení,“ sdělil prezident komory Zdeněk Zajíček.

Podle něj zavádění obchodních bariér nepřináší řešení, ale naopak zvyšuje nejistotu. „Taková opatření mohou vést k hlubší fragmentaci globální ekonomiky, zatímco průmysl potřebuje předvídatelnost, stabilitu a spolupráci. Obáváme se, že v konečném důsledku budou škodit všem - výrobcům, zaměstnancům i zákazníkům,“ dodal Zajíček.