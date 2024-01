Vlastníci skupiny Tameh Holding, mateřské společnosti ostravského dodavatele energií do huti Liberty Ostrava, se dostali do sporu o to, kdo se zbaví akcií na úkor svého partnera. Držiteli polovičního podílu, polské společnosti Tauron, v úterý přišel dopis od druhého podílníka, indické ocelářské skupiny ArcelorMittal, v němž se píše, že Tauron přijal nabídku převzít od ArcelorMittalu zbylých padesát procent akcií. Jenže Tauron před pár dny vypustil zprávu, že celou společnost naopak přebírá ArcelorMittal.