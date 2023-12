Pád ostravské huti Liberty do těžkých potíží pražskými politickými kruhy zatím moc nehýbe. Měl by. Nejen že jde o šest tisíc míst přímo v podniku a další desetitisíce v navazujících firmách a firmičkách, ale také o miliardy korun nás všech daňových poplatníků.

V tomto týdnu vstoupila do insolvence společnost Tameh, což není nic jiného než energetika dodávající energie hutnímu podniku, který jí půl roku neplatil a dluží dvě miliardy korun. Energetická firma patří ne moc logicky původnímu vlastníkovi hutí, společnosti Arcelor Mittal. A když nedostávala zaplaceno, nemohla ani sama platit. Bude mít tudíž obří závazky vůči dodavateli uhlí, tedy OKD, které patří státnímu podniku Diamo. Jde o státní peníze.

Guptovi láme vaz zapletení do kauzy Greensill

Liberty před svátky zastavila výrobu. Slibuje sice její obnovení po Novém roce, ale zda to bude reálné, nikdo neví. Fakticky je náš největší hutní podnik v těžké insolvenční situaci a bez peněz. A zřejmě spoléhá na nějakou státní pomoc. Přitom státu už nyní dluží minimálně jeden a půl miliardy korun. Zástupci indického vlastníka se přitom do jednání se státem moc nehrnuli. Nakonec se s nimi včera sešel ministr průmyslu Jozef Síkela.

Majitel celé společnosti Sandžív Gupta, Ind žijící v Británii a v Dubaji, momentálně nemá dobré období. Nakolik je to smůla a nakolik ho dohnaly ne zcela férové obchodní postupy, zatím nevíme. Je totiž zapleten do obří finanční kauzy společnosti Greensill, která připravila banky s pomocí finančních podvodů o miliardy dolarů. Zkrachovala v roce 2021 krátce poté, co sama půjčila právě Guptově celosvětové skupině Liberty pět miliard dolarů.

A v kauze je namočena, byť jen drobkem, i ostravská huť, která měla insolvenčnímu správci Greensillu splatit svůj závazek z této transakce, oněch jeden a půl miliardy korun, které nyní dluží státu. Místo Liberty to totiž musela na konci léta zaplatit státní pojišťovna EGAP. Ta za půjčku na řešení vážných problémů s financováním pro ostravskou huť poskytla v roce 2019 ručení.

Nyní tuto částku samozřejmě požaduje EGAP po Liberty. Ale těžko ji za současné situace někdy získá. Pozoruhodné v této souvislosti je, že na počátku roku si Gupta z Ostravy stáhl tři miliardy korun, které předtím poskytl jeho hutní konglomerát firmě jako pomoc v covidové krizi, což nakonec podnik nepotřeboval, protože vyráběl a prodával se ziskem. Ale tyto původně „nevratně“ půjčené peníze si vlastník stahoval zpět už v době, kdy bylo jasné, že se bude platit konkurznímu správci Greensillu, a i bez toho by v huti chyběly na provoz. Nakonec to dokazuje i skutečnost, že Liberty Ostrava dluží ony dvě miliardy za energie.

Slib zakázek za dvě miliardy a splacení většiny závazků

Nyní manažeři firmy tvrdí, že mají zakázky snad až za dvě miliardy korun a jsou schopni dosahovat provozního zisku. Dokonce i splatit většinu závazků. Jenže ty nejsou úplně průhledné, stejně jako dobytnost pohledávek, které má ostravský podnik patrně vůči firmám ve skupině svého majitele. Podle Síkely ze včerejšího jednání vyplynulo, že jejich objem by měl být kolem sedmi miliard korun.

Mezi podniky Guptova holdingu se totiž běžně přelévá hotovost v obrovských sumách podle zájmů vlastníka. Jednotlivé firmy pak vstupují i do kontraktů, které pomáhají financovat Guptovy akvizice nových podniků, třeba formou různých záruk a garancí. Skutečný objem rizik je tak velmi nejasný.

Jak na tom ve skutečnosti Liberty Ostrava je finančně, lze asi zjistit jen s nasazením hluboké kontroly značného množství dobrých právníků. Jakákoli finanční pomoc státu takto podivně hospodařící a nyní fakticky krachující firmě představuje v této chvíli evidentně vyhozené peníze. Jedinou schůdnou cestou je nejspíše provést firmu konkurzem, při němž může normálně fungovat a zároveň najít nového majitele.

Vzhledem k regionálnímu významu firmy i tomu, že v ní má stát poměrně značné peníze, by měla být vláda připravena iniciovat nějaké řešení, při němž nepřijdeme o další peníze. Ministr Síkela říká, že se vlá- da o navržení insolvence rozhodne podle toho, zda se začnou do Ostravy vracet vyvedené peníze. Aby už nebylo pozdě.