„Konečně jsme se dočkali,“ glosoval událost Vlastimil Picek, tehdejší náčelník generálního štábu české armády. Byla středa 30. září 2009 a ozbrojené síly si v Šenově u Nového Jičína přebíraly prvních sedmnáct kolových obrněných vozidel Pandur II. „Zařazením pandurů do výzbroje dojde k historickému přezbrojení,“ těšil se tehdy Picek z nové techniky za celkem 14,4 miliardy korun.

Zatímco první várka vozidel pocházela přímo z linky rakouského výrobce Steyr (dnes General Dynamics European Land Systems), dalších devadesát obrněnců Pandur II složili technici na montážní lince státního podniku VOP CZ v Šenově. Jejich dodávky probíhaly až do roku 2013.

První z předaných vozidel tak už letos dosáhnou patnácti let v provozu, což je polovina jejich životního cyklu, a přichází chvíle na jejich nutnou modernizaci. Ministerstvo obrany ostatně s touto zakázkou ve svých dlouhodobých plánech počítá už několik let. Podle čerstvé Koncepce výstavby Armády ČR 2030 by se „zvýšení balistické ochrany, palebné síly, schopnosti manévru, velení, řízení a spojení“ osmikolových vozidel Pandur II mělo naplnit v období let 2026 až 2030.

Máme zájem, ale ještě se uvidí

Přestože se tedy o zakázce mluví už delší dobu a probírala se i veřejně na zasedání sněmovního branného výboru, samo ministerstvo obrany zatím příliš sdílné není. „Ve vztahu k modernizaci vozidel Pandur teprve probíhá definování požadavků ze strany Armády ČR,“ vyjádřilo se tiskové oddělení resortu.

Podle dostupných informací se na ministerstvu aktuálně řeší i to, kdo vlastně zakázku, jejíž hodnota podle nynějších odhadů zřejmě přesáhne sedm miliard korun, může získat. Tím, kdo se logicky nabízí, jsou státní vojenské opravny v Šenově u Nového Jičína. „VOP CZ historicky montoval první sérii vozidel Pandur II a vyvíjel jejich jednotlivé specifické verze. Z tohoto důvodu by se VOP CZ rád na této zakázce podílel. Právě i díky minulým zkušenostem, které s těmito obrněnci má,“ reaguje Martin Šturala, pověřený ředitel státního podniku. Na přímou otázku, jestli se bude šenovský podnik o zakázku ucházet, ale Šturala reaguje poměrně vyhýbavě. Záležet podle něj bude na podmínkách, jež ministerstvo pro kontrakt stanoví.

Poměrně zásadním a často používaným argumentem, který v debatě o modernizaci starých pandurů zaznívá, je, že licenci pro výrobu těchto obrněnců drží kopřivnická společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) spadající do koncernu CSG Michala Strnada. I tato okolnost se prý nyní v kancelářích ministerstva obrany probírá. „Jde o to, že nekupujeme nová vozidla, ale na modernizaci budeme posílat starší techniku, kde už žádné záruční lhůty nebo jiné licence neplatí. Skupina potenciálních dodavatelů by tak mohla být velká,“ přibližuje jeden z úředníků, jaká diskuze se nyní vede.