Aby byla investice do německých tanků co nejvýhodnější, objednají si je spolu s Českem další země. Ideálně by jich mohlo být až šest. Kromě Německa, jehož zájem je jistý, se hovoří o Itálii, Lotyšsku nebo o Slovensku. Přesná cena za leopardy pro českou armádu zatím není na stole, ministerstvo obrany počítá řádově s desítkami miliard korun. Obrněnce v provedení 2A8 ale rozhodně nemají stát víc, než za kolik je od německého zbrojního koncernu Krauss-Maffei Wegmann (KMW) získá bundeswehr.