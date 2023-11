Další strojírny v ohrožení. Firma ruského poslance skomírá | e15.cz

Ještě v roce 2019 firma zaměstnávala zhruba 360 pracovníků, loni to byla polovina, a dnes podle informací e15 zhruba čtvrtina. Tento trend podle dvou na sobě nezávislých zdrojů doprovází rovněž rozprodej strojů, například karuselů, které minimálně zčásti zamířily do průmyslové společnosti Alta, která má historicky silné vazby na Rusko. Zda některé z nich skončily v Rusku, se ale redakci nepodařilo prokázat.

Společnosti ČKD Blansko i Alta nechaly dotazy e15 i po několika urgencích bez odpovědí. Redakci se ale podařilo získat výpovědi alespoň bývalých zaměstnanců blanenské firmy. Podle nich vedení strojíren zúžení firmy vysvětluje změnou strategie. „ČKD Blansko chce nově fungovat jako inženýringová firma, a proto tvrdí, že ani stroje nepotřebuje,“ řekl e15 bývalý pracovník firmy, který si nepřál být jmenován.

Tradiční strojírenská firma je v patové situaci. Sankce jí znemožňují podnikat, protože je vyloučena z veřejných zakázek a v oboru hydroenergetiky veřejné zakázky převládají. Jediná výrobní zakázka, na níž firma nyní dál pracuje, je podle informací e15 rekonstrukce turbín pro bulharskou elektrárnu Momina Klisura. Na facebookových stránkách společnosti se sice objevují fotky z údajných realizací stále nových a nových projektů, po bližším zkoumání lze ale zjistit, že ty samé fotky se na stránkách v minulosti už objevily, v některých případech i čtyřikrát.

Ve skutečnosti tak firma podle dvou na sobě nezávislých zdrojů provádí už jen takzvanou práci ve mzdě. V praxi to znamená, že její obchodní partner do závodu přiveze materiál nebo produkt, firma jej opracuje a pak ho zákazníkovi za dohodnutou částku vrátí již zpracovaný. Třetí firmy si tak řeší kapacitní potíže, pro ČKD Blansko je to momentálně jediná možnost, jak udržet závod v chodu.

Spolumajitelem ČKD Blansko Holding byl dříve poslanec ruské Státní dumy Andrej Trifonov. Oficiálně už tomu tak není, ale vazby na něj přetrvávají. Formálně je skutečným vlastníkem firmy podle registru jeho starší bratr. I ten se měl podle informací Seznam Zpráv angažovat v politice, působil ale jen ve správě Rostovské oblasti.

Andrej Trifonov se svou rodinou už od roku 2004 ovládá ruský podnik Tažmaš, zaměřený na těžké strojírenství a zejména energetická zařízení. V únoru loňského roku byl připsán na protiruský sankční seznam EU, což vedlo k tomu, že český Finanční analytický úřad (FAÚ) loni v prosinci zmrazil akcie společnosti ČKD Blansko.

Opatření ale nemusí být ve všech případech účinné. Pokud firma rozprodává své stroje, její hodnota se může postupně snižovat a akcie stát bezcennými. Podle kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) nicméně ČKD Blansko pravidla sankcí neporušila. „Nebylo zjištěno, že by ze společnosti či jejích dceřiných společností došlo k vyvádění finančních prostředků či aktiv do zahraničí,“ uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Zda zkoumala i možnou ztrátu hodnoty firmy, neuvedl.

Historie ČKD Blansko sahá až do 17. století, kdy majitel blanenského panství hrabě Gellhorn zřídil v údolí řeky Punkvy první železný hamr. Ve třicátých letech dvacátého století se blanenský závod stal součástí ČKD a zaměřil se na výrobu vodních, mlýnských, potravinářských a dřevoobráběcích strojů. Po privatizaci firma několikrát zkrachovala a znovu se postavila na nohy.

Firma ČKD Blansko byla dlouho klíčovým dodavatelem i pro polostátní energetickou společnost ČEZ, která v rámci vltavské kaskády provozuje devět vodních elektráren. Naposled, v roce 2020, jí pomáhala modernizovat vodní dílo Hněvkovice nedaleko jihočeského Týna nad Vltavou.