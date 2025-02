Pro TŽ jde o investici do zabezpečení energetické spotřeby a ekologizace zdrojů. Pro ČEZ ESCO jde o první velký projekt takzvaného off-site PPA kontraktu z fotovoltaiky, kdy zákazník odebírá bezemisní elektřinu sice z konkrétního obnovitelného zdroje, ale ten neleží v areálu zákazníka. V tomto případě je elektrárna od Třince vzdálená dokonce 500 kilometrů a nachází se ve Vrskmani u Chomutova.

„Poptávka po řešeních moderní energetiky mezi velkými průmyslníky rychle roste. PPA kontrakty zákazníkovi umožňují zafixovat si do budoucna ceny elektřiny na stabilní úrovni, a to z předem jasně stanoveného zdroje, takže má zákazník tu nejlepší představu o původu energie, kterou využívá. Třinecké železárny vnímají investice do modernizace a energetických trendů jako nezbytnou součást své konkurenceschopnosti,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Zelené závazky

Skupina ČEZ se ve své strategii Čistá Energie Zítřka zavázala přeměnit své výrobní portfolio na bezemisní. V nové éře výstavby obnovitelných zdrojů energie už do provozu uvedla šest nových fotovoltaických elektráren, další jsou ve fázi výstavby a developmentu.

„Díky PPA kontraktům máme zajištěný dlouhodobý odběr, což nám umožňuje plánovat naše investice a provoz elektráren s větší jistotou. I do budoucna tak v tomto segmentu vidíme velký potenciál, protože výhody čerpají vždy obě strany,“ dodává Jan Kalina, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelné a klasické energetiky. Po vypršení smlouvy se chce ČEZ pokusit spolupráci prodloužit.

Zda se ČEZ pokoušel sjednat delší smlouvu a jakou cenu si Třinecké železárny v rámci kontraktu vyjednaly, je podle ČEZ neveřejná informace, která podléhá obchodnímu tajemství.

Power purchase agreement (PPA smlouva) je dlouhodobý kontrakt, který zajišťuje dodávku elektřiny pro zákazníka z jedné nebo více konkrétních elektráren. Off-site elektrárna se nachází mimo areál zákazníka, nedodává klientovi skutečnou fyzickou elektřinu a kontrakt je tedy spíše virtuální. Naopak forma on-site PPA počítá se zdrojem elektřiny přímo na střechách nebo pozemcích firmy. PPA kontraktem je možné zajistit dlouhodobou fixní cenu za megawatthodinu elektřiny. Dosud ČEZ ESCO pro zákazníky realizovalo z FVE primárně takzvané on-site PPA kontrakty, kdy ČEZ ESCO budoval fotovoltaické elektrárny přímo na střechách nebo pozemcích zákazníka, který investici splácí až v následujících letech v cenách elektřiny.

V Česku firmy „virtuální“ PPA kontrakty podepisují zatím spíše výjimečně. V minulosti si takto zajistila elektřinu například Škoda Auto. Problémem je nicméně vysoká nejistota a poměrně vysoká volatilita na energetických trzích, která trvá už od podzimu 2021. Firmy tak složitě hledají cenovou úroveň, s níž by byly v dlouhodobější perspektivě spokojeny obě strany. Dalším problémem jsou také banky. Ty se zdráhají financovat výstavbu obnovitelných zdrojů, které nemají zajištěnou garantovanou cenu odběru elektřiny dopředu, a navíc u dostatečně bonitního klienta. Poslední překážku by mohla do budoucna vyřešit Evropská investiční banka, která má podle nového strategického dokumentu Evropské komise Clean Industrial Deal takovým projektům poskytovat garance.

Pro Třinecké železárny nejde o jedinou investici do ekologizace provozu. „Dodávky elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou součástí našich aktivit snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Ekologizace výroby oceli znamená realizaci několika projektů a zároveň cílí na využití zelené energie ve výrobních procesech,“ říká generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Součástí této strategie je například výstavba vlastních fotovoltaických elektráren, nové, emisně méně náročné briketační linky nebo nové paroplynové elektrárny. V plánu má také vybudovat elektrickou obloukovou pec. Celkově hodlá firma do modernizace a ekologizace provozů investovat desítky miliard korun.