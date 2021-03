Draslovka ze skupiny bpd chystá miliardové investice | E15.cz

Skupina bpd partners podnikatelů Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského chystá se svým obchodním partnerem Pavlem Brůžkem starším frontální investiční útok, s nímž se chce postupně dostat do trojky největších výrobců kyanové chemie na světě. Jejich chemický Draslovka Holding plánuje vybudovat tři nové fabriky, na které chce vynaložit zhruba 250 milionů dolarů, tedy asi pět miliard korun.

V plánu jsou chemičky na výrobu speciálních chemických látek z kyanovodíku – jedna na území Evropské unie, druhá ve Spojených státech a třetí v Africe. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by být první kyanovodík v zahraniční továrně vyroben už v roce 2023.

Všechny tři projekty už jsou podle šéfa bpd Pavla Brůžka mladšího v pokročilé fázi. „Cítíme v tomto oboru obrovský potenciál k růstu. Už nyní patříme k největším výrobcům kyanové chemie v EU a po dokončení investic můžeme být ve světové trojici,“ říká k plánům Brůžek, podle něhož Draslovka disponuje výrobním reaktorem, který je minimálně o patnáct procent účinnější než výrobní technologie konkurence.

Kyanovodík je klíčová látka pro produktové portfolio Draslovky, takže jeho levná výroba výrazně zvyšuje i konkurenceschopnost skupiny. Zákazníky Draslovky jsou například těžaři drahých kovu, gumárenské firmy a výrobci chemických specialit. Výrobky z chemičky se uplatňují i mezi zemědělci, kteří nově vyvinuté chemikálie využívají k ekologicky šetrnému ošetřování plodin a komodit.

„Byť jde o látky toxické, rychle se rozkládají na sloučeniny, které jsou na rozdíl od obvykle používaných přípravků v přírodě dále použitelné a nepoškozují ozonovou vrstvu,“ uvádí Brůžek. Jednu takovou látku, označenou EDN, má Draslovka již patentovanou.

Směřování Draslovky do světové špičky v oboru potvrzuje i šéf Svaz chemického průmyslu České republiky Ivan Souček. „Už dnes jsou finanční výsledky Draslovky díky pokročilé technologii oproti konkurenci nadstandardní – a to je třeba vzít v potaz, že cena vstupních surovin, jako jsou zemní plyn, čpavku a elektřiny, je v Česku mnohem vyšší. Kromě toho má Draslovka mnohem dál ke klíčovým zákazníkům,“ říká Souček. Rozšíření výroby do Spojených států a jiných kontinentů je tak podle něho logickým krokem.

Kolínská Draslovka ročně vyrobí zhruba 30 tisíc tun látek na bázi kyanovodíku a k tomu přibližně 44 tisíc tun ostatních chemikálií. Její tržby se v posledních letech pohybují kolem 1,7 miliardy korun, přičemž hrubý provozní zisk převyšuje 400 milionů.

Rodina Brůžků řídí Draslovku od roku 1996. Od roku 2013 ji zcela ovládá spolu se skupinou bpd partners. Ta spravuje investice miliardářů Bobely, Dobrovského a Pudila do oblasti obnovitelných zdrojů energie, realitního developmentu, chemického průmyslu a více než desítku biotechnologických a diagnostických start-upů.

Nynější hodnota aktiv skupiny dosahuje zhruba jedné miliardy dolarů, tedy 22 miliard korun. Prvotním zdrojem jmění majitelů bpd partners je prodej Mostecké uhelné Pavlu Tykačovi.