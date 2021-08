Emise CO2 v grafech. Proč je pro Česko jejich snižování palčivější téma než pro sousedy | E15.cz

„Bude to zatraceně těžké, vím to. Ale musíme to udělat, je to naše odpovědnost. Nemůžeme zanechat našim dětem a vnukům budoucnost, která bude bez naší snahy temná,“ prohlásil k evropskému klimatickému závazku místopředseda komise odpovědný za klimatická opatření Frans Timmermans s odkazem na důsledky předpokládaného oteplení planety. Evropská unie by se navíc měla stát v polovině století klimaticky neutrálním kontinentem.

Zástupci české vlády a energetiky ale již dříve upozorňovali, že z tuzemského pohledu jde o příliš odvážné plány. Vicepremiér Karel Havlíček už loni v květnu uvedl, že Česko by mělo zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent oproti roku 1990.

Česko v tomto směru doplácí na průmyslové zaměření své ekonomiky a složení energetiky. Zhruba třetina vyrobené elektřiny totiž pochází z uhelných zdrojů.

„Problém je, že na nás tlačí západní Evropa, která dnes už uhlí prakticky nevyužívá – má zemní plyn. A taky pocit, že už je potřeba odcházet i od něj. Ale my bohužel ještě odcházíme od uhlí, takže jsme v úplně jiné situaci než většina západoevropských zemí,“ uvedl pro iRozhlas ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

V historickém srovnání se Česko dlouho přetahovalo s Německem o prvenství v počtu vyprodukovaného CO2 na tisíc obyvatel. V poslední letech se ale nelichotivý náskok Česka snížil, na druhé místo se před Německo navíc dostalo Polsko.

Tuzemskému hospodářství se navíc po roce 1989 podařilo snížit emise uhlíkových plynů zhruba o třetinu. Značný nárůst jejich vypouštění nastal v tuzemsku koncem šedesátých let minulého století.

Velké ekologické debaty vzbuzuje i těžba bitcoinu. Podívejte se, zda jsou oprávněné: