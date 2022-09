Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Vláda má podle senátorů podpořit alternativní zdroje energie, Síkela je pro

Zjednodušení povolovacího řízení v oblasti solární energie by chtěl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) prosadit zrychleně v rámci zákona, který se týká maximální ceny elektřiny a plynu. Sněmovna jej má projednat zrychleně v pátek. Síkela to dnes uvedl v rámci senátní debaty o pomoci se zvládáním růstu cen energií. Chce také zvýšit hranici pro budování solárních zdrojů bez stavebního povolení na 50 kilowatt.

„Jedná se o schválení jednoduššího povolovacího řízení pro fotovoltaiky a navýšení kapacity bez licence z deseti na 50 kilowatt,“ uvedl Síkela. Na snazším povolování solárních zdrojů se dohodl s hasiči, Česko má podle něho přísné protipožární předpisy.

Ministr tak reagoval na žádost senátorů, aby vláda podpořila využívání alternativních zdrojů energie a také rozvoj komunitní energetiky. Síkela s tím počítá v novele energetického zákona, kterou chce předložit do dvou týdnů. Ministr uvedl, že na podporu obnovitelných zdrojů má ministr připraveno 20 miliard korun.

Zjednodušit povolování instalace solárních panelů a tepelných čerpadel a odstranit administrativní překážky pro poskytování dotací na využívání alternativních zdrojů energií žádal místopředseda Senátu Jan Horník (STAN). Podle něj by měla také kabinet vytvořit srovnatelné podpůrné podmínky v oblasti cen energií pro energeticky náročná odvětví, jako je tomu v například v Německu. Měl by rovněž zvážit „dočasné zavedení cel“ na energeticky náročné výrobky ze skla, keramiky, porcelánu nebo hutního materiálu ze zemí mimo EU.

Vláda by podle Horníka měla také zvážit možnost zrušení daně z přidané hodnoty u platby stočného nebo vytvořit předpoklady pro stanovení dlouhodobě přijatelné ceny elektrické energie a zemního plynu pro zajištění zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod.

Vznik komunitních energetických společností v Česku by mohla podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) urychlit novela energetického zákona, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Přispělo by to k energetické bezpečnosti a soběstačnosti, uvedl Seitlová. Podstatou energetické komunity je, že odběratelé energií, jako jsou například domácnosti, bytové domy nebo obce a města, si sami vyrábějí teplo nebo elektrickou energii, hlavně z obnovitelných zdrojů. Tu sdílí mezi sebou a přebytky mohou odprodat do sítě.

Komunitní energetiku podpořil také Jaroslav Větrovský (ANO), podle něhož by bylo možné takto sdílet elektrickou energii pro základní školy a bytové domy ve vlastnictví samospráv.