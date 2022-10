Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Odběratelé plynu z Německa chtěli koupit plyn přes uzavřený Nord Stream 1

Velcí odběratelé zemního plynu v Německu si krátce zarezervovali kapacitu na odběr suroviny z Ruska přes podmořský plynovod Nord Stream 1, který je od konce srpna uzavřený. Uvedla to dnes agentura Reuters. Není ale jasné, co zájem těchto firem vyvolalo, když Rusko nijak nenaznačilo, že by se chystalo dodávky plynu v dohledné době obnovit.

Rusko před únorovou invazí na Ukrajinu dodávalo do Evropské unie asi 40 procent její spotřeby plynu. Moskva tvrdí, že dodávky plynu přerušila z technických důvodů a že západní sankce je neumožňují vyřešit. Politici v EU namítají, že je to výmluva a že Moskva využívá energie jako zbraň.

Provozovatelem plynovodu Nord Stream 1 je společnost Nord Stream AG, která sídlí ve Švýcarsku a v které má většinový podíl ruská plynárenská společnost Gazprom. Švýcarský podnik sdělil, že takzvané nominace, tedy požadavky na odběr plynu, nemůže potvrdit.

Ráno se objevily požadavky na odběr plynu přes německé plynovody, které propojují Nord Stream 1 s koncovými uživateli. Mluvčí německé společnosti na provoz plynovodní sítě Gascade ale později řekl, že zmíněné nominace byly renominovány na nulu, což znamená, že Nord Streamem 1 žádný plyn teď neproudí.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Plyn do EU z Ruska nadále proudí i přes Ukrajinu, Kyjev ale v květnu rozhodl, že tranzit do EU zhruba o třetinu omezí, což zdůvodnil invazí ruských vojsk.

Odstávka plynovodu Nord Stream 1 zhoršila už tak napjatou situaci na evropském trhu s plynem. Ceny plynu jsou násobně vyšší proti situaci před rokem, z nedávných rekordů ale sestoupily. Dovozci plynu v Německu začali dokonce mluvit o možnosti, že by plyn mohl být i na příděl.