Energetické služby si zajistily tučnou podporu. Nahrává to ČEZ | E15.cz

Tuzemský trh s energetickými službami dostal další impulz k růstu. Na takzvané projekty EPC, které se zaměřují na energetické úspory budov, mohou poprvé čerpat dotace i soukromé firmy. V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je pro ně připraveno půl miliardy korun. A co víc, trh může s dotacemi počítat i do budoucna.

Projekty EPC (Energy Performance Contracting) jsou energetické služby se zárukou pro klienta. Dodavatel mu na předem sjednanou dobu zaručí ceny za energie a sám financuje investice do nových technologií a opatření, která sníží energetické náklady. V praxi to většinou bývá komplexní řešení, jehož součástí je například zateplení, výměna kotlů a osvětlení či instalace fotovoltaických panelů.

Dosud se o energeticky úsporná řešení zajímaly především veřejné instituce, které na projekty mohly čerpat dotace z operačního programu Životní prostředí. Bez dotace se návratnost takových investic pohybuje zpravidla kolem osmi až deseti let, což příliš soukromého kapitálu nepřilákalo. To by se nyní mohlo změnit.

„Dotace může pokrýt investičně náročnější opatření, jako je například zateplení, díky čemuž se výrazně zrychlí návratnost a umožní se realizace projektu,“ očekává obchodní ředitel ČEZ ESCO Vlastimil Vyskočáni.

ČEZ dosud obsluhuje zhruba dvě třetiny trhu s energetickými službami a je pravděpodobné, že velkou část dotovaných projektů u soukromých budov uskuteční právě on.

„Zatím předpokládáme, že se budeme ucházet o zakázky, jejichž dotace dosáhne celkově sto milionů korun,“ potvrdil Vyskočáni s tím, že dotaci bude čerpat zákazník, tedy spotřebitel, nikoli dodavatel.

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) podporu vítá, ale s obavou, že se její objem nepodaří vyčerpat. „Zatím firmy o dotaci příliš nevědí nebo ji kvůli časové náročnosti nestíhají přihlásit, protože na ni nebyly připraveny. Novou dotační výzvu proto vnímáme především jako pilotní verzi pro ty budoucí,“ vysvětluje předseda APES Miroslav Marada.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím další dotační výzvu neplánuje, přesto ji lze podle hráčů z trhu očekávat. Nahrávají tomu ambiciózní cíle, které si Evropská unie v rámci energetických úspor vytyčila.

Na trh služeb energeticky úsporných opatření loni vstoupil kapitálově silný nováček, společnost Advance Energo Jaroslava Strnada. Ten si EPC projekty osahal nejprve ve vlastním holdingu a nyní se chystá na expanzi. Z nové dotační výzvy toho ale zatím moc nestihne.

„Předpokládáme, že k významnějším realizacím dojde ve druhé polovině letošního roku, a především v průběhu roku 2022,“ sdělil obchodní ředitel Advance Energo Filip Ovčačík. Mezi již zaběhnuté firmy na trhu patří MVV Energie CZ či Amper Savings.

Jak funguje EPC

Komplexní službu EPC financuje dodavatel. Se zákazníkem má sjednanou smlouvu na určitý počet let, během nichž od něj inkasuje veškeré úspory, které úsporná opatření přinesla. To dodavateli zajistí nejen proplacení investičních nákladů, ale i dostatečný zisk. Po uplynutí smlouvy už z úspor těží jen sám zákazník.