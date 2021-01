Rusové a Číňané Dukovany sami stavět nebudou | E15.cz

Konečný model tendru by měla vláda zvolit během ledna. Pokud tak učiní, počet samostatných soutěžících se smrskne z pěti na tři. O zakázku se popere severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská KHNP. Pokud by se ruský Rosatom a čínská CGN mohly tendru zúčastnit, pak pouze jako subdodavatelé hlavních uchazečů, tedy v takzvaném modelu 3+2.

„Variantu pěti účastníků už ani nenavrhujeme. Chceme mít v této klíčové energetické zakázce podporu napříč politickým spektrem, kvůli čemuž je tato možnost ze hry,“ potvrdil Havlíček v rozhovoru pro deník E15 s tím, že upřednostňuje variantu tří hlavních uchazečů s možností spolupráce s ruskou a čínskou společností.

„Je to kompromis, který budu navrhovat. Pakliže Rosatom a CGN vyřadíme zcela, může se zakázka výrazně prodražit. Chceme proto nastavit co možná nejkonkurenceschopnější prostředí, a tím spotřebitelům zajistit i co možná nejlevnější elektřinu,“ vysvětluje Havlíček.

Jakou část tendru by mohly Rosatom a CGN získat, bude podle něj do značné míry záviset na podmínkách hlavních uchazečů. „To je předčasné. Zatím ještě není rozhodnuto ani o konečné variantě,“ řekl Havlíček na dotaz týkající se charakteru potenciálních subdodávek.

Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě kritizují část opozice a Senát. Argumentují přitom bezpečnostními aspekty. Kromě modelu 3+2 je ve hře ještě varianta tří uchazečů nebo odložení tendru na příští volební období.

K Havlíčkově variantě se přiklánějí analytici. „Varianta absolutního vyloučení Ruska i Číny by v konečném důsledku mohla vést k tomu, že jediným zájemcem, který bude schopen předložit vyhovující nabídku, bude americký Westinghouse. Tím ztrácí soutěž smysl. Pominu-li tedy možnost neustálého odsouvání rozhodnutí, zbývá jako optimální varianta 3+2,“ uvedl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Výběrové řízení je podle Havlíčka po technicko-obchodní stránce připraveno a zbývá už vyřešit pouze variantu tendru. Polostátní společnost ČEZ v roli investora stavby uvádí, že je připravena tendr vypsat.