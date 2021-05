EP Infrastructure chce být do roku 2040 uhlíkově neutrální | E15.cz

Tuzemská energetická firma EP Infrastructure připravuje velké investice do snížení emisní stopy svých provozů. Cíl Evropské unie být uhlíkově neutrální do roku 2050 chce předběhnout o deset let, počítá přitom s investicí 500 milionů eur, tedy více než 12 miliard korun. Nejprve dojde na modernizaci uhelných zdrojů, včetně tří českých tepláren.