ERÚ formálně pustí další baterie na energetický trh. Podmínky jsou pro ně ale přísné | E15.cz

Jednou z technických podmínek změněného kodexu je, že by baterie měly dodávat proud do sítě pouze 45 nebo 90 sekund, než naběhne záložní zdroj, který by dokázal poskytovat stabilní přísun energie bez ohledu na počasí. To ale v praxi vylučuje použití baterií dobíjených sluncem a větrem a naopak nahrává bateriím připojeným k teplárnám, upozorňuje Fousek.

Podle provozovatele přenosové soustavy ČEPS, který na podpůrné služby každý rok vynaloží zhruba pět miliard korun, ale budou budou pro všechny účastníky trhu stejné. „Cílem ČEPS je při budoucím využití maximálního potenciálu bateriových systémů zachovat standard a kvalitu podpůrných služeb a zajistit dodržení parametrů spolehlivosti a bezpečnosti provozu české elektrizační soustavy,” argumentuje tisková mluvčí firmy Hana Klímová.

ČEPS navrhuje, aby velkokapacitní baterie mohli využívat všichni výrobci elektřiny

V Německu jsou přitom pravidla mírnější a zároveň umožňují, aby na trh vstoupily nejen baterie napojené k jakémukoliv zdroji, ale i ty samostatně stojící bez zdroje. Díky tomu na německém stabilizačním trhu působí baterie o souhrnném výkonu 250 megawattů, přičemž všechny z nich nabízejí takzvanou primární regulaci, tedy tu, která vyžaduje rychlý náběh dodávek. Ze všech tamních poskytovatelů primární regulace nabízí baterie zhruba čtyři procenta výkonu.

Podle Teplárenského sdružení je přesto obezřetnost na místě. „Je potřeba, aby bateriové soustavy vznikaly nikoliv živelným, ale řízeným procesem v rámci precizně napsané legislativy, která zatím chybí. Jedině tak se vyhneme další finanční pohromě, která před deseti lety nastala kvůli nezvládnuté podpoře solárních elektráren,“ říká předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.